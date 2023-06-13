Столтенберг розповів Байдену про успіхи контрнаступу України

Єнс Столтенберг під час зустрічі з Джо Байденом висловив переконання, що успішний контрнаступ посилить майбутню переговорну позицію Києва.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі у вівторок, 13 червня, заявив, що українці "досягають прогресу" у своєму контрнаступі. На його думку, це може посилити позицію України, коли з'явиться можливість досягти дипломатичного завершення війни з Росією.

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"Підтримка, яку ми разом надаємо Україні, зараз має значення на полі бою, - сказав Столтенберг, цитує AP. - Тому що почався наступ, і українці досягають прогресу, просуваються вперед". За його словами, контрнаступ перебуває на ранній стадії, "але ми точно знаємо, що чим більше територій українці зможуть звільнити, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів".

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Натомість Джо Байден під час зустрічі сказав, що НАТО стало згуртованішим під час війни Росії проти України. За його словами, під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня "ми будемо розвивати цей імпульс".

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вівторок провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, у якій поінформував його про обстановку на фронті та успіхи, досягнуті під час контрнаступу. "Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - повідомив Залужний у Telegram.

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12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення від російських окупантів протягом останнього тижня семи населених пунктів та 90 квадратних кілометрів території.