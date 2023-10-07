НАТО: Ризик ескалації блідне перед загрозою перемоги Путіна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому виданню, що побоювання ескалації ситуації допомогою Україні зрозумілі, але цей ризик блідне у порівнянні з загрозою виграшу війни Росією.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг висловив розуміння того, що керівництво Німеччини занепокоєне можливою ескалацією ситуації внаслідок постачання Україні нових видів озброєння. Водночас він застеріг, що перемога Росії у війні проти України нестиме ще гірші наслідки та спонукатиме РФ до нової агресії.

"Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, ймовірно, знову застосує силу", - додав він в інтерв'ю Welt am Sonntag , опублікованому в суботу, 7 жовтня.

Як відомо, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) відмовляється надавати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus через побоювання ескалації війни та втягування самої Німеччини в неї.

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Взимку слід чекати новин атак на енергосистему

При цьому Столтенберг привітав заяву Німеччини про відправку ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot в Україну.

Він висловив застереження, що цієї зими знову варто буде очікувати на більшу кількість російських атак на українську енергосистему. "Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів", - переконаний Столтенберг.

Генсек НАТО також високо оцінив контрнаступ Збройних сил України, який триває з початку червня: "Українські сили повернули собі територію, і у них є імпульс. Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено". За його словами, кожен метр, який відвойовує Україна - це також і метр, який втрачає Росія. "Росія втратила військову міць, вона економічно слабша і політично ізольована", - зазначив генсек НАТО.

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Столтенберг обіцяє подальшу підтримку України всіма союзниками

У контексті підтримки України союзниками Столтенберг висловив оптимізм щодо майбутніх виборів у Польщі та процесу формування уряду в Словаччині. "Польща та Словаччина є надійними прихильниками України, обидві країни надають Києву важливу військову техніку, в тому числі винищувачі. Якими б не були майбутні уряди у Варшаві та Братиславі, союзники по НАТО продовжуватимуть стояти разом", - запевнив генсек. За його словами, підтримувати Україну - "в наших власних інтересах", тому, на його думку, всі союзники продовжуватимуть це робити.

Також Столтенберг прокоментував погрози РФ щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. "Ядерна риторика Росії є абсолютно безвідповідальною, але ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким", - сказав він. На його думку, Москва усвідомлює, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. "Звичайно, ми продовжуємо дуже уважно стежити за діяльністю Росії. НАТО - ядерний альянс, і ядерне стримування працює вже 75 років", - попередив Столтенберг.

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