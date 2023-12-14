Столтенберг: Реальний ризик, що РФ не зупиниться на Україні

Союзники по НАТО повинні продовжувати військову підтримку Києва, адже це є інвестицією в безпеку країн альянсу, переконаний Єнс Столтенберг.

Існує реальний ризик того, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні, якщо досягне там перемоги у війні. Про це у четвер, 14 грудня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, саме тому партнери України по НАТО повинні продовжувати військову підтримку Києва. "Якщо Путін переможе в Україні, є реальний ризик того, що його агресія на цьому не закінчиться. Наша підтримка - це не благодійність. Це - інвестиція в нашу безпеку. Єдиний спосіб досягти справедливого та тривалого рішення - переконати президента (Росії. - Ред.) Путіна, що вони не переможуть на полі бою", - наголосив Столтенберг, цитує агенція AFP.

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Також він зазначив, що продовження підтримки України є єдиним способом гарантувати те, щоб Путін усвідомив неможливість перемогти на полі бою.

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Експерти: НАТО має обмежений час для підготовки до нападу РФ

У листопаді експерти Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) дійшли висновку, що "наступній війні в Європі можна ефективно запобігти лише протягом обмеженого часу". За їхніми підрахунками, країни НАТО в Європі мають лише від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися і стати боєздатними до можливого нападу Росії на територію Альянсу.

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Експерти DGAP наголосили, що Росія вже перевела своє виробництво озброєнь на воєнні рейки у зв'язку з війною проти України. Німеччина і НАТО, за даними дослідників, мають обмежений час на модернізацію своїх збройних сил, щоб їхній потенціал стримування перевищив російські розрахунки на успішний напад, наприклад, на країни НАТО - Литву, Латвію та Естонію.

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Основою розрахунку можливих часових вікон для запобігання НАТО війні за допомогою посилення фактору стримування є усвідомлення того, що Росії вдасться заморозити війну в Україні. Це дало б Кремлю час на відновлення своїх сухопутних сил, прогнозують автори дослідження. При цьому у політичному Берліні навряд чи хтось очікує, що агресивна війна закінчиться швидко.