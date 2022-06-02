 Сто днів війни Росії проти України (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2022

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Політика й суспільство

Сто днів війни Росії проти України (фотогалерея)

Фотохроніка перших ста днів війни в Україні та подій у світі, пов'язаних із воєнним вторгненням Росії.

  • На фото: мешканка Києва Наталія Севрюкова після ракетної атаки на її дім. 25 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Вибухи та руйнування, військові та їхня техніка, мирні жителі та їхнє горе - DW зібрала знімки, що розповідають про війну Росії проти України, побачену через фотооб'єктиви. УВАГА! Деякі фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Військова техніка армії РФ перетинає контрольно-пропускний пункт на кордоні з анексованим Кримом

    Сто днів війни Росії проти України

    Ранок 24 лютого: російські війська за кількома напрямками вторглися на територію України: з території Білорусі, з території анексованого Криму, зі самої РФ, а також зі сепаратистських регіонів Донбасу.

  • Зруйнована школа у Харкові, 28 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Російська пропаганда зображувала "спецоперацію" як серію "високоточних ударів по військових об'єктах України". Насправді ж армія РФ завдає ударів по різних об'єктах української інфраструктури, включаючи лікарні та школи, як на фото в Харкові.

  • Українські біженці перетинають українсько-польський кордон 26 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Потоки біженців у перші години війни досягли кількох сусідніх європейських держав - Молдови, Польщі, Угорщини та інших. За три місяці війна змусила 8 мільйонів українців покинути свої домівки, понад шість мільйонів - виїхати за кордон.

  • На фото: обстріл і вибух на Запорізькій АЕС вночі 4 березня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Близькість ядерної катастрофи: російські військові силою захопили спочатку Чорнобильську, а згодом Запорізьку АЕС. На щастя, енергоблоки не постраждали. З Чорнобиля росіяни пішли, Запорізька АЕС досі перебуває під російською окупацією.

  • На фото - перший та єдиний літаючий екземпляр найбільшого в світі вантажопідйомного літака Ан-225 Мрія. Фото 4 квітня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Велика жертва війни: перший та єдиний літаючий екземпляр найбільшого у світі вантажопідйомного літака Ан-225 "Мрія". Літак згорів наприкінці лютого 2022 року внаслідок боїв між російським десантом і силами ЗСУ за аеропорт "Гостомель" під Києвом.

  • Спеціальне засідання Бундестагу 27 лютого 2022 року, де з урядовою заявою виступив канцлер ФРН Олаф Шольц.

    Сто днів війни Росії проти України

    Історична мить у Німеччині: 27 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц в урядовій заяві перед Бундестагом оголошує про новий курс Берліна та "зміну епохи".

  • Жінка з речами після нападу на пологовий будинок у Маріуполі

    Сто днів війни Росії проти України

    Для всього світу одним зі символів жорстокості російської війни став напад на пологовий будинок у Маріуполі на початку березня. 17 осіб серед персоналу та породілей отримали поранення, натомість у російській пропаганді традиційно говорили про "інсинуацію". Напад було скоєно під час "режиму тиші", який, зокрема, був підтверджений російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

  • Крейсер Москва біля берегів Криму на початку лютого 2022 року. Флагман Чорноморського флоту, який брав участь у війні РФ проти України, затонув 14 квітня.

    Сто днів війни Росії проти України

    Одним із великих військових успіхів ЗСУ став удар 13 квітня по крейсеру "Москва". При захопленні українського острова Зміїний саме він почув на свою адресу вже крилату фразу "Російський військовий корабель, йди на х...". Флагман Чорноморського флоту затонув 14 квітня.

  • Свіжі могили у Бучі

    Сто днів війни Росії проти України

    ЗСУ вдалося відвоювати у армії РФ Київську, Сумську, Чернігівську області. Визволення Київської області від армії РФ на початку квітня відкрило страшну картину скоєних за цей час воєнних злочинів проти мирних жителів. Буча та Ірпінь - благополучні передмістя Києва - стали називним ім'ям для позначення брутальності російської армії в Україні.

  • Жителі, що залишилися під час блокади Маріуполя, йдуть житловими кварталами міста, сильно зруйнованими унаслідок бойових дій. 1 квітня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    На східному напрямку, Росія ще з початку березня з кожним днем дедалі щільніше тримала в облозі Маріуполь на півдні країни. Місто перетворилося на величезну руїну.

  • Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово ДІТИ перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

    Сто днів війни Росії проти України

    Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово "ДІТИ" перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

  • Чоловік риє могилу лопатою у дворі будинку на околиці Маріуполя, 29 березня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Маріуполь після взяття в облогу армією РФ з початку березня став місцем, ймовірно, ще масштабнішої гуманітарної катастрофи, ніж Буча. Жителі були змушені ховати жертв війни, де доведеться.

  • Українські військові на Азовсталі

    Сто днів війни Росії проти України

    Захисники Маріуполя, що залишилися живими, аж до середини травня тримали оборону на території заводу "Азовсталь". Для багатьох вони стали символом відважності. До 2000 військових здалися в полон армії РФ. Маріуполь упав. Місто зруйновано, за оцінками, на 95 відсотків. Москва оголосила про намір провести над військовими показовий судовий процес. У Києві сподіваються на обмін захисників "Азовсталі".

  • Зруйнований міст на Київщині

    Сто днів війни Росії проти України

    З початку воєнних дій Росія завдає безщадних ударів по українській інфраструктурі - мостах, залізничних коліях, автошляхах. Загалом, за даними українського уряду, станом на середину травня, завдані цивільній інфраструктурі України, оцінюються у понад 90 мільярдів доларів США.

  • У ніч на 7 травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області.

    Сто днів війни Росії проти України

    За даними Мінкультури України, російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, повністю зруйновано 9 об'єктів. Так, на початку травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області. Перед війною у музеї завершилися реставраційні роботи до святкування 300-річчя від дня народження філософа.

  • Довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

    Сто днів війни Росії проти України

    Воєнні злочини, тортури, застосування заборонених боєприпасів, фільтраційні табори і вивезення до Росії: українські та міжнародні правозахисники вказують на масові порушення російським окупаційним режимом базисних прав людини та міжнародних конвенцій. На фото - довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

  • На фото: російський військовослужбовець Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя у Сумській області та засудив до довічного ув'язнення

    Сто днів війни Росії проти України

    Тим часом влада України почала притягувати до кримінальної відповідальності російських військових, яких обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні. На фото: сержант Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині і засудив до довічного ув'язнення.

  • Чеченські батальйони у Сєвєродонецьку

    Сто днів війни Росії проти України

    На кінець третього місяця війни армія РФ зосередилася на жорсткому наступі на Донбасі і, за даними розвідки, зі суттєвими втратами взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька в Луганській області. Річка Сіверський Донець залишається природною перепоною для подальшого просування. Українська армія розраховує, що зможе дати ефективніший опір, маючи сучасні західні збройні системи.

  • Комплекси HIMARS

    Сто днів війни Росії проти України

    Наприкінці третього місяця війни західні партнери практично одночасно оголосили про надання Україні сучасного озброєння та оборонних систем. Від США надійдуть комплекси HIMARS (на фото), Лондон надішле дальнобійні системи M270 MLRS, а ФРН відправить Україні системи ППО IRIS-T. Усі вони, на думку аналітиків, після надходження і розгортання можуть переломити ситуацію на полі бою.

    Автор: Михайло Бушуєв, Дмитро Каневський


  • На фото: мешканка Києва Наталія Севрюкова після ракетної атаки на її дім. 25 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Вибухи та руйнування, військові та їхня техніка, мирні жителі та їхнє горе - DW зібрала знімки, що розповідають про війну Росії проти України, побачену через фотооб'єктиви. УВАГА! Деякі фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Військова техніка армії РФ перетинає контрольно-пропускний пункт на кордоні з анексованим Кримом

    Сто днів війни Росії проти України

    Ранок 24 лютого: російські війська за кількома напрямками вторглися на територію України: з території Білорусі, з території анексованого Криму, зі самої РФ, а також зі сепаратистських регіонів Донбасу.

  • Зруйнована школа у Харкові, 28 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Російська пропаганда зображувала "спецоперацію" як серію "високоточних ударів по військових об'єктах України". Насправді ж армія РФ завдає ударів по різних об'єктах української інфраструктури, включаючи лікарні та школи, як на фото в Харкові.

  • Українські біженці перетинають українсько-польський кордон 26 лютого 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Потоки біженців у перші години війни досягли кількох сусідніх європейських держав - Молдови, Польщі, Угорщини та інших. За три місяці війна змусила 8 мільйонів українців покинути свої домівки, понад шість мільйонів - виїхати за кордон.

  • На фото: обстріл і вибух на Запорізькій АЕС вночі 4 березня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Близькість ядерної катастрофи: російські військові силою захопили спочатку Чорнобильську, а згодом Запорізьку АЕС. На щастя, енергоблоки не постраждали. З Чорнобиля росіяни пішли, Запорізька АЕС досі перебуває під російською окупацією.

  • На фото - перший та єдиний літаючий екземпляр найбільшого в світі вантажопідйомного літака Ан-225 Мрія. Фото 4 квітня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Велика жертва війни: перший та єдиний літаючий екземпляр найбільшого у світі вантажопідйомного літака Ан-225 "Мрія". Літак згорів наприкінці лютого 2022 року внаслідок боїв між російським десантом і силами ЗСУ за аеропорт "Гостомель" під Києвом.

  • Спеціальне засідання Бундестагу 27 лютого 2022 року, де з урядовою заявою виступив канцлер ФРН Олаф Шольц.

    Сто днів війни Росії проти України

    Історична мить у Німеччині: 27 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц в урядовій заяві перед Бундестагом оголошує про новий курс Берліна та "зміну епохи".

  • Жінка з речами після нападу на пологовий будинок у Маріуполі

    Сто днів війни Росії проти України

    Для всього світу одним зі символів жорстокості російської війни став напад на пологовий будинок у Маріуполі на початку березня. 17 осіб серед персоналу та породілей отримали поранення, натомість у російській пропаганді традиційно говорили про "інсинуацію". Напад було скоєно під час "режиму тиші", який, зокрема, був підтверджений російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

  • Крейсер Москва біля берегів Криму на початку лютого 2022 року. Флагман Чорноморського флоту, який брав участь у війні РФ проти України, затонув 14 квітня.

    Сто днів війни Росії проти України

    Одним із великих військових успіхів ЗСУ став удар 13 квітня по крейсеру "Москва". При захопленні українського острова Зміїний саме він почув на свою адресу вже крилату фразу "Російський військовий корабель, йди на х...". Флагман Чорноморського флоту затонув 14 квітня.

  • Свіжі могили у Бучі

    Сто днів війни Росії проти України

    ЗСУ вдалося відвоювати у армії РФ Київську, Сумську, Чернігівську області. Визволення Київської області від армії РФ на початку квітня відкрило страшну картину скоєних за цей час воєнних злочинів проти мирних жителів. Буча та Ірпінь - благополучні передмістя Києва - стали називним ім'ям для позначення брутальності російської армії в Україні.

  • Жителі, що залишилися під час блокади Маріуполя, йдуть житловими кварталами міста, сильно зруйнованими унаслідок бойових дій. 1 квітня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    На східному напрямку, Росія ще з початку березня з кожним днем дедалі щільніше тримала в облозі Маріуполь на півдні країни. Місто перетворилося на величезну руїну.

  • Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово ДІТИ перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

    Сто днів війни Росії проти України

    Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово "ДІТИ" перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

  • Чоловік риє могилу лопатою у дворі будинку на околиці Маріуполя, 29 березня 2022 року

    Сто днів війни Росії проти України

    Маріуполь після взяття в облогу армією РФ з початку березня став місцем, ймовірно, ще масштабнішої гуманітарної катастрофи, ніж Буча. Жителі були змушені ховати жертв війни, де доведеться.

  • Українські військові на Азовсталі

    Сто днів війни Росії проти України

    Захисники Маріуполя, що залишилися живими, аж до середини травня тримали оборону на території заводу "Азовсталь". Для багатьох вони стали символом відважності. До 2000 військових здалися в полон армії РФ. Маріуполь упав. Місто зруйновано, за оцінками, на 95 відсотків. Москва оголосила про намір провести над військовими показовий судовий процес. У Києві сподіваються на обмін захисників "Азовсталі".

  • Зруйнований міст на Київщині

    Сто днів війни Росії проти України

    З початку воєнних дій Росія завдає безщадних ударів по українській інфраструктурі - мостах, залізничних коліях, автошляхах. Загалом, за даними українського уряду, станом на середину травня, завдані цивільній інфраструктурі України, оцінюються у понад 90 мільярдів доларів США.

  • У ніч на 7 травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області.

    Сто днів війни Росії проти України

    За даними Мінкультури України, російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, повністю зруйновано 9 об'єктів. Так, на початку травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області. Перед війною у музеї завершилися реставраційні роботи до святкування 300-річчя від дня народження філософа.

  • Довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

    Сто днів війни Росії проти України

    Воєнні злочини, тортури, застосування заборонених боєприпасів, фільтраційні табори і вивезення до Росії: українські та міжнародні правозахисники вказують на масові порушення російським окупаційним режимом базисних прав людини та міжнародних конвенцій. На фото - довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

  • На фото: російський військовослужбовець Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя у Сумській області та засудив до довічного ув'язнення

    Сто днів війни Росії проти України

    Тим часом влада України почала притягувати до кримінальної відповідальності російських військових, яких обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні. На фото: сержант Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині і засудив до довічного ув'язнення.

  • Чеченські батальйони у Сєвєродонецьку

    Сто днів війни Росії проти України

    На кінець третього місяця війни армія РФ зосередилася на жорсткому наступі на Донбасі і, за даними розвідки, зі суттєвими втратами взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька в Луганській області. Річка Сіверський Донець залишається природною перепоною для подальшого просування. Українська армія розраховує, що зможе дати ефективніший опір, маючи сучасні західні збройні системи.

  • Комплекси HIMARS

    Сто днів війни Росії проти України

    Наприкінці третього місяця війни західні партнери практично одночасно оголосили про надання Україні сучасного озброєння та оборонних систем. Від США надійдуть комплекси HIMARS (на фото), Лондон надішле дальнобійні системи M270 MLRS, а ФРН відправить Україні системи ППО IRIS-T. Усі вони, на думку аналітиків, після надходження і розгортання можуть переломити ситуацію на полі бою.

    Автор: Михайло Бушуєв, Дмитро Каневський


   

DW.COM

Сто днів війни Росії проти України

Фотохроніка перших ста днів війни в Україні та подій у світі, пов'язаних із воєнним вторгненням Росії.  

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