Stinger, Javelin, Puma: США виділили Україні нове озброєння

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 7 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 8 квітня (час київський).

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Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на 30 мільйонів доларів. Про це у п'ятницю повідомляє МЗС Республіки Корея. Про план допомоги було заявлено під час консультацій глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які пройшли напередодні у Брюсселі.

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Уряд США ухвалив виділити Україні низку військової техніки, повідомляє міністерство оборони США.

Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, містить: понад 1400 зенітних комплексів Stinger; понад 5000 протитанкових комплексів Javelin; понад 7000 інших протитанкових систем; сотні тактичних безпілотних летальних апаратів Switchblade; понад 7000 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів понад 50 000 000 патронів; 45 000 комплектів бронежилетів і касок, ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні повітряні системи Puma, чотири радари стеження за протиартилерійськими та безпілотними авіаційними комплексами; захищені системи зв'язку; комерційні послуги супутникової зйомки; захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів; медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ США зобов'язалися виділити понад 1,7 мільярда доларів на допомогу в сфері безпеки.

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Японія поступово припинить імпорт російського вугілля у межах санкцій щодо Москви у зв'язку із ситуацією в Україні, заявив міністр промисловості Японії. За його словами, Японія поступово скорочуватиме обсяги імпорту з Росії. Згідно з даними місцевих ЗМІ, на які посилаєтсья "Інтерфакс", у Японії російське вугілля становить 13 відсотків від загального обсягу, що використовується для виробництва електроенергії.

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Війна в Україні вступила в "нову, іншу фазу", заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс після консультацій із союзниками у НАТО. За її словами, зараз має місце "більш концентрований російський наступ", і країни НАТО домовилися поставити Україні нову, більш важку військову техніку, щоб йому протистояти. "Путін змінив тактику, але не свої наміри. Він хоче контролювати всю Україну", - наголосила Трасс.

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Дивитись відео 03:08 Чернігів: як місто-герой виживає в облозі (26.03.2022)

До Чернігова доставлено гуманітарну допомогу. "(...) Не шукаючи обхідні шляхи, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста. І будемо продовжувати робити це кожного дня", - написав у своєму Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав голосування ООН про призупинення участі Росії у Раді з прав людини "важливим кроком із боку світової спільноти". За його словами, цей крок демонструє, як розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним війна в Україні "перетворила Росію на міжнародного вигнанця". Фотографії з Бучі та інших місць України після відходу російських військ є "жахливими" та "обурливими для всього людства", йдеться у заяві американського президента. "Брехня Росії не йде у жодне порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - сказав Байден. Він пообіцяв, що США продовжать працювати з країнами по всьому світу, щоб "притягнути Росію до відповідальності за учинені злодіяння, посилити тиск на російську економіку та ізолювати Росію на міжнародній арені".

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Міністерство фінансів США розширило санкції проти російської алмазовидобувної компанії "Алроса", а також внесло до чорного списку підприємства Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) та її гендиректора Олексія Рахманова. Загалом обмеження запроваджені щодо вісьмох росіян та 29 організацій із РФ, повний список опублікований на сайті мінфіну США. У пресрелізі відомства йдеться, що нові санкції позбавлять Росію "додаткових джерел підтримки та доходів" для ведення війни проти України.

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Палата представників Конгресу США - услід за Сенатом - переважною більшістю голосів підтримала призупинення нормальних торговельних відносин із Росією та заборону імпорту її нафти. Тепер законопроєкти будуть передані на підпис американському президенту Джо Байдену. Раніше глава Білого дому виконавчим указом заборонив ввезення російської сирої нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля до Сполучених Штатів. Нині захід затверджений на рівні основного органу законодавчої влади - у вигляді законопроєкта.

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Німеччині для відмови від російського вугілля потрібно використати увесь перехідний період у 120 днів, передбачений у п'ятому пакеті санкцій ЄС. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресконференції після зустрічі із главами федеральних земель Німеччини. "Якщо вийде швидше, то це добре. Але нам потрібно трохи часу, як і підприємствам, хоча вони вже давно шукають нових постачальників", - додав Шольц.

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Російські війська завдали нового ракетного удару з моря на Одещині, повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на інформацію Оперативного командування "Південь". Внаслідок обстрілу уражено об'єкти інфраструктури, йдеться у повідомленні. Інші подробиці не уточнюються.

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Росії не вдалося зламати оборону України "ні за три, ні за 30 днів". "Навпаки, наші воїни нанесли ворогу колосальні втрати і зламали його плани, - заявив міністр оборони України Олексій Резніков. - Тільки вбитими Росія втратила майже 19 тисяч солдат. А також 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і майже 1900 бронемашин". Міністр пояснив, що ситуація залишається надзвичайно складною, особливо - на півдні та сході України, де Росія концентрує сили для потужної атаки. У зв'язку з цим Резніков пояснив, що Україні нині потрібна інша зброя. "Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато (...) Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО", - наголосив міністр оборони Уркаїни.

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У Кремлі визнали значні втрати російських військ в Україні. "У нас значні втрати, це величезна трагедія для нас", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News.

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Країни Великої сімки запроваджують нові санкції проти Росії. Вони торкнуться, зокрема, "ключових секторІв російської економіки", держустанов, які виступають її "основним драйверами", та військово-промислового комплексу РФ.

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Постійні представники країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з воєнними злочинами в Україні, повідомляє агенція dpa з посиланням на кілька джерел у дипломатичних колах, цю інформацію підтверджують джерела інших інформагенцій. Дипломати схвалили пропозиції Єврокомісії, які включають заборону на імпорт вугілля, деревини та алкогольних напоїв, а також низку інших штрафних заходів.

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Україна найближчим часом отримає 150 мільйонів євро від німецького державного банку KfW. "Кошти виділені на пряму підтримку уряду України і призначені для пом'якшення наслідків російської агресії, що триває", - заявила у четвер глава KfW Крістіане Лайбах (Christiane Laibach). Ця сума є останнім траншем 500-мільйонного кредиту, який уряд ФРН надав Києву у 2015 році.

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Українці, які рятуючись від війни прибули до Німеччини, з 1 червня отримуватимуть базове матеріальне забезпечення. Про ухвалення відповідного рішення на засіданні глав урядів федеральних земель і канцлера заявив Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кошти на покриття виплат з базового забезпечення бере на себе уряд ФРН. Він же додаткового виділить федеральним землям два мільярди євро для забезпечення українських біженців житлом та їхньої інтеграції.

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З часу вторгнення російських військ в Україну під обстріл потрапила вже 91 медична установа, заявив регіональний директор ВООЗ по Європі та Центральній Азії Ганс Клуґe (Hans Kluge) на пресконференції у Львові. Він засудив атаки на лікарні, шпиталі та інші медустанови.

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Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 мільйонів євро. Він привітав і підтримав цю пропозицію високого представника ЄС із закордонних справ. "Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 мільярда євро підтримку, яку ЄС уже надає Україні військовим оснащенням", - написав Мішель у твіттері.

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Санкції ще не такі, які потрібні, щоб зупинити Росію і щоб зупинити війну. Про це заявив Володимир Зеленський у відеозверненні. Український президент вважає, що до Росії потрібно застосувати ще більше санкцій. "Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. Насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", - пояснив Зеленський.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Економіка падає, інфляція зростає Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Кредитні картки перестають працювати за кордоном Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Перекази валюти з Росії стали неможливими Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Часткове відключення від SWIFT ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України E.ON відмовився купувати газ у Росії Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Закрите небо для літаків із РФ Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Superjet 100 може залишитися на землі Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Лізингові літаки необхідно повернути У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Порти закриваються для російських суден Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Заборонено торгівлю деревиною На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання "Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.

Санкції: що втратить Росія через війну проти України Дефіцит косметичних засобів Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ. Автор: Віталій Кропман

