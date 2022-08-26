Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"

СуспільствоЄвропаСтіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа10 год. тому10 год. томуХто потерпає від рекордної посухи на Рейні. Як РФ умисно обстрілює українські лікарні. Чому шакали загрожують екосистемі Хорватії. Що змінилося з появою стіни на кордоні Польщі з Білоруссю. https://www.dw.com/uk/stina-na-kordoni-z-bilorussu-polaki-pocuvautsa-v-bezpeci-evropa-u-fokusi-29082022/video-62959434Реклама