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У фокусі
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СуспільствоЄвропа

Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"

10 год. тому

Хто потерпає від рекордної посухи на Рейні. Як РФ умисно обстрілює українські лікарні. Чому шакали загрожують екосистемі Хорватії. Що змінилося з появою стіни на кордоні Польщі з Білоруссю.

https://www.dw.com/uk/stina-na-kordoni-z-bilorussu-polaki-pocuvautsa-v-bezpeci-evropa-u-fokusi-29082022/video-62959434
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