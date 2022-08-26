Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі"

10 год. тому 10 год. тому

Хто потерпає від рекордної посухи на Рейні. Як РФ умисно обстрілює українські лікарні. Чому шакали загрожують екосистемі Хорватії. Що змінилося з появою стіни на кордоні Польщі з Білоруссю.