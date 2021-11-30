Стягнення військ РФ до кордону Резніков пов'язує зі зустріччю Путіна з Байденом

Очільник міністерства оборони України Олексій Резніков припустив, що нинішнє нарощення військової присутності Росії біля українських кордонів пов'язане з майбутньою зустріччю лідерів Росії та США. Таку думку він висловив у вівторок, 30 листопада, під час онлайн-зустрічі між представниками Кабінету міністрів та бізнесу.

"Сьогоднішні події пов’язані радше з майбутньою зустріччю президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним. Останній таким чином намагається посилити свою переговорну позицію", - вважає Резніков.

Він додав, що весною 2021 року ситуація на кордоні була ще більш напруженою, адже тоді "росіяни створювали реальну інфраструктуру вторгнення". Втім, тоді не було такого хвилювання інвесторів, як нині, відзначив Резніков.

Передбачається, що зустріч Байдена та Путіна відбудеться найближчим часом. Адже під час саміту у Женеві у червні 2021 року лідери США та РФ домовилися за пів року перевірити виконання деяких своїх домовленостей. Цей термін спливає у грудні. Втім, точна дата майбутнього саміту поки невідома. У Кремлі повідомляли, що лідери зустрінуться в онлайн-форматі. Натомість у Білому домі заявляли, що поки не мають даних щодо запланованих контактів.

Ймовірно, однією з тем порядку денного буде нарощення присутності російських військ біля кордонів з Україною. Раніше США висловлювали стурбованість військовою активністю Росії біля кордону України та жорсткою риторикою щодо України. Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.