Степанов: За останню добу в трьох областях України не зроблено жодного щеплення від COVID-19

Протягом останньої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 1258 осіб, написав український міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок, 5 березня. Водночас, як зазначається у повідомленні, в Одеській, Київській та Херсонській областях за останню добу не зробили жодного щеплення.

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За цими даними, лідерами за кількістю зроблених щеплень є Харківська (250 вакцинацій за добу) і Львівська (110) області, а також Київ (130). У решті регіонів кількість вакцинацій перебуває в межах від 10 до 88 щеплень за добу.

Загалом 291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них лише дві особи отримали дві дози.

Станом на 4 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 407 003 людини.

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Кількість нових заражень

За минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків зараження коронавірусом. 254 людини померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 3 275 осіб було госпіталізовано.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Всього за день зробили лише 34 666 тестувань. З них методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129.

За весь час пандемії в Україні коронавірус офіційно підтвердили у понад 1,7 мільйона осіб, а його жертвами стали 34 587 людей.

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