Стефанішина про вето Угорщини: Впевнена, що є консенсус

Ольга Стефанішина висловила переконання, що в ЄС існує консенсус щодо всіх рішень, які розглядаються. "ЄС не дозволить відкласти своє майбутнє", - сказала вона в інтерв’ю DW.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що Угорщина не зможе самовільно накласти вето на початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу (ЄС). Таку думку Стефанішина висловила в п'ятницю, 24 листопада, в ексклюзивному інтерв’ю DW.

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Відповідаючи на запитання журналіста DW щодо можливого блокування Угорщиною початку перемовин для вступу України в блок, урядовиця сказала: "Очевидно, що юридично вето або блокування з боку однієї країни унеможливлює ухвалення рішення всіма іншими країнами-членами. Але ми чітко розуміємо, що будь-яке вето з боку будь-якої країни буде вето з боку Європейського Союзу, і я впевнена, що існує консенсус щодо всіх рішень, які розглядаються. І ЄС не дозволить відкласти своє майбутнє".

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У цьому контексті Стефанішина пояснила й позицію українського уряду щодо питання угорської меншини в Україні, на яке постійно вказує Будапешт. Вона наголосила, що угорська меншина не має якихось особливих чи унікальних прав на території України. "Вона існує і співіснує так само, як і інші меншини - румунська, болгарська, грецька", - пояснила українська посадовиця. Загалом, за її словами, Україна бачить політизацію цього питання в Угорщині.

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Утім, вона також запевнила, що Київ знає про занепокоєння щодо цього питання, й задля пошуку виходу "значно модернізував" законодавство і продовжить працювати в цьому напрямку. "Я впевнена, що не буде місця для спекуляцій щодо цього питання", - зазначила членкиня українського уряду.

Стефанішина наголосила на успішному досвіді втілення реформ

Водночас, говорячи про рух України у бік членства в ЄС, віцепрем'єр-міністерка згадала успіхи України на цьому шляху, зокрема, "майже 10-річний досвід імплементації Угоди про асоціацію". Також вона вказала на те, що Україна вже стала частиною зони вільної торгівлі і "значною мірою частиною нового єдиного ринку". Окрім того, економіка України має "величезний потенціал" і "навіть виживаючи під час війни та забезпечуючи глобальну продовольчу безпеку", сказала вона.

"Ми також подвоїли і потроїли наші зусилля для проведення реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією та запровадженням верховенством права. І цей рік, рік війни (…), також був відзначений значним прогресом у реформах, і на основі цього міцного прогресу Україна зараз прагне отримати рішення про початок переговорів (про вступ до ЄС - Ред.) і просуватися далі по всьому порядку денному реформ", - розповіла посадовиця.