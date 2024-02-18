Стефанішина: Запрошення України в НАТО ще на порядку денному

Незважаючи на скептичні погляди у США щодо перспективи запрошення України у НАТО на саміті у Вашингтоні в липні, Ольга Стефанішина переконана, що це питання з порядку денного не зняте.

Україна має бути запрошена до НАТО, це питання не зняте з порядку денного. Про це у розмові з DW у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) у неділю, 18 лютого, заявила віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина.

"Немає жодних різночитань, позиція наша однозначна - Україна має бути запрошена до НАТО. Це питання не зняте з порядку денного. І воно буде на порядку денному до того, як буде ухвалене", - зазначила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Стефанішина переконана, що запрошення цього року має абсолютно інший ефект - воно може слугувати певним запобіжником від дестабілізації і запорукою подальшої допомоги Україні. Також вона вважає, що новий генеральний секретар НАТО не змінить динаміку цього процесу.

Ольга Стефанішина Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

"Ми рухаємося до членства в Альянсі - і багато для цього зробили. Будь-який новий генеральний секретар НАТО зобов'язаний підтримувати цю динаміку, адже генсек НАТО відображає волю союзників", - зазначила вона у відповідь на запитання кореспондента DW про ймовірність того, що чільну в Альянсі посаду займе нинішній прем'єр Нідерландів Марк Рютте. "Ми переросли часи, коли розраховували на певні особистості. У нас є чітко запрограмований Вільнюським самітом НАТО процес", - додала Стефанішина.

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У США вважають, що Україну в липні не запросять до НАТО

Як повідомлялось, незадовго до MSC постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт зауважила, що Україна не отримає запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. "Що стосується саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс направить запрошення на цьому етапі", - зазначила Сміт.

За її прогнозами, союзники продемонструють триваюче зближення з Києвом і зроблять "конкретні кроки, які стануть мостом" між нинішнім статусом України в НАТО і повноправним членством. Сміт висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський приїде на саміт. "І ми зможемо дати зрозуміти, найголовніше президенту Путіну, що ми нікуди не дінемося в тому, що стосується нашої підтримки України. Усі ми будемо продовжувати підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", - заявила постпред США при НАТО.

75-й саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні. Наступний має відбутися в Гаазі у Нідерландах.