Стефанчук розповів, коли ВР розгляне проєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування в парламенті одразу після його підготовки в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування до зали Верховної Ради одразу після його підготовки в профільному парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у п'ятницю, 5 січня.

"Це залежатиме від рішення комітету. Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал", - сказав він.

За його словами, робота з підготовки документу в профільному комітеті відбувається в закритому режимі, проте про всі основні рішення суспільству повідомлятимуть. Він нагадав, що участь у обговоренні законопроєкту беруть головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, а також представники всіх фракцій і груп парламенту.

"Наскільки я поінформований, це обговорення триватиме три-чотири дні. Всього - понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України", - сказав він.

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Стефанчук не прокоментував те, наскільки може змінитися компромісна редакція законопроєкту порівняно з документом, який підготував уряд, адже його "слово як голови Верховної Ради може суттєво вплинути на вирішення цих питань".

"А я дуже хочу, щоб основною була зрозуміла та збалансована позиція військових, тому що вона має бути забезпечена державним бюджетом та організаційними питаннями. Це має бути комплексна робота", - пояснив він.

Стефанчук про те, чи є необхідність в примусовій мобілізації жінок

Голова українського парламенту також зазначив, що не бачить необхідності примусово мобілізовувати жінок, а долучення їх до війська, на його думку, має відбуватися виключно за їхньою згодою.

"Обов'язок захищати Вітчизну у нас - універсальний. Але я глибоко переконаний, що питання долучення жінок до війська має залишатися таким, як зараз є, тобто виключно за їхньою згодою. І я не бачу необхідності в примусовій мобілізації жінок", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Раніше президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня заявив, що в разі ухвалення не підпише закон про мобілізацію жінок.