Стало відомо про загибель ще 24 дітей у Маріуполі - Офіс генпрокурора

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 11 червня (час київський).

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Окупаційна влада Запорізької області заявила про плани відновити випуск автомобіля "Запорожець". На думку так званого члена "головної ради військово-цивільної адміністрації" області Володимира Рогова, це можна буде зробити у випадку, якщо російські військові захоплять місто Запоріжжя.

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У лікарнях Німеччини на лікуванні перебувають 220 хворих та поранених з України, повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на речника міністерства охорони здоров'я країни. Ще понад 50 пацієнтів планується прийняти найближчим часом.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, із початку розв'язаної Росією війни 287 дітей загинуло та понад 492 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України вранці у суботу. "У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Напередодні, 10 червня, повідомлялося про 263 загиблих та 491 поранену українську дитину внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ Краснопільської громади на Сумщині у п'ятницю загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Також у цей день з мінометів було обстріляно Есманську та Великописарівську громади.

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На війні проти російських окупантів загинув український військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник Армії FM та Військового телебачення України. Герої не вмирають", - написав Єрмак у Telegram-каналі у ніч на суботу.

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Вільна демократична партія (ВДП), що входить до правлячої коаліції у Німеччині, збирається докласти зусиль для того, щоб ФРН здійснила пряме та швидке постачання до України БМП Marder. "Що стосується БМП Marder, то уряду слід надати більше підтримки українцям, - заявив заступник голови фракції ВДП Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine. - Ми у ВДП теж вважаємо, що Німеччина може й має зробити більше". При цьому політик виявив стриманість, коли йшлося про постачання в Україну танків "Леопард". "Тут ми подивимося, як вчинять наші союзники", - зазначив Ламбсдорфф.

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Сили РФ готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ, та мають успіх у здійсненні штурмових дій в районі Слов'янська та Сєвєродонецька. Про це йдеться у зведенні генерального штабу Збройних Сил України. Російські військові намагаються закріпитися на північно-західній околиці села Богородичного, що біля Слов'янська. На Сєвєродонецькому напрямку наступ ведеться у бік Новотошківського - Оріхового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили РФ активно застосовують авіацію та артилерію для сковування українських військ, йдеться у повідомленні генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зокрема, до 18 червня продовжено термін проведення перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі, і до 8 липня - закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі, повідомляє генштаб ЗСУ.

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Жителям Запорізької області, які отримали громадянство РФ, 11 червня почнуть видавати російські паспорти, повідомив Володимир Рогов, якого офіційні російські ЗМІ називають "представником нової адміністрації" регіону. Окупаційна російська влада стверджує, що, станом на 6 червня, документи на отримання громадянства РФ подали понад 70 тисяч жителів Запорізької області.

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Українська армія протягом останніх двох тижнів відсунула лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону у п'ятницю. "Тому деокупація і міста Мелітополя, та інших тимчасово окупованих територій буде", - висловив упевненість Федоров.

Зеленський: Росія хоче розбити кожне місто Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують зупиняти російських окупантів, наскільки вистачає зброї. "Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії. Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, "Росія хоче розбити кожне місто Донбасу". "Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни в колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж. Воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - наголосив Зеленський. "Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави - той шлях, який пройшла Росія за 107 днів війни", - додав він.

Президент також подякував урядам країн Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України. "Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України", - сказав він. Зеленський зазначив, що напередодні Україна отримала $1,5 млрд прямої бюджетної підтримки: "мільярд – це Світовий банк, ще 500 мільйонів – це Британія". "Використовуємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок у МВФ, це мільярд канадських доларів", - повідомив він.

Також, за словами Зеленського, Україна готується до масштабного відновлення, цей процес уже розпочався на звільненій території країни. Зокрема, уряд країни розробляє проєкти законів, які дозволять підтримати малий та середній бізнес та створити нові робочі місця. "Попри весь тиск Росії, незважаючи на всі російські удари, зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася", - сказав Зеленський.

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10 червня російські військові вбили двох мирних жителів Донбасу - у Костянтинівці та Гірнику. Ще семеро отримали поранення. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - розповів він.

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З 24 лютого у війні із Росією загинули близько 10 тисяч українських військовослужбовців. Цю інформацію озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час прямого ефіру на YouTube-каналі Фейгін Live у п'ятницю ввечері. При цьому втрати росіян, за словами Арестовича, у кілька разів вищі. "У нас і на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому, а в російській армії 1000 гинули за добу в перші 20-30 днів. Зараз у них 200-300 гине, не менше", - повідомив він.

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