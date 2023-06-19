Штайнмаєр закликав КНР вплинути на РФ задля миру в Україні

Китай має використати свою глобальну політичну вагу й вплив на РФ задля "досягнення справедливого миру" в Україні, вважає президент ФРН Штайнмаєр.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав Китай використати свій вплив на РФ з метою домогтися миру в Україні. Відповідну заяву Штайнмаєр зробив у понеділок, 19 червня, під час зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який розпочав цього дня свій візит до Берліна.

Так, Штайнмаєр закликав Китай "використати свою глобальну політичну вагу і вплив на Росію для досягнення справедливого миру" та з метою покласти край війні в Україні, написала речниця німецького президента в соцмережі Twitter.

Найбільший торговельний партнер Німеччини

Китай є найбільшим торговельним партнером Німеччини, підкреслили в канцелярії президента на тлі візиту прем'єра Лі. "Співпраця залишається важливою, але за останні роки вона зазнала змін", - йдеться в повідомленні. Китай є "партнером для Німеччини та Європи, але також дедалі частіше стає конкурентом і суперником на політичній арені", додали в канцелярії президента ФРН.

Ще однією темою перемовин під час зустрічі Штайнмаєра й Лі стали нинішні американо-китайські відносини. Штайнмаєр підкреслив "особливу важливість відносин між двома державами для глобальної безпеки і співпраці". Також у Штайнмаєра запевняють, що президент ФРН особисто "сприяв зміцненню каналів комунікації між двома країнами".

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Перший закордонний візит Лі

Лі зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) у канцелярії ввечері (о 18:00). Там же відбудеться спільна вечеря. На 20 червня заплановане проведення сьомих китайсько-німецьких урядових консультацій під назвою "Діяти стабільно разом", уточнює інформагенція AFP.

Лі вважається однією з найближчих довірених осіб лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Нинішній візит - перша його поїздка за кордон з моменту вступу на посаду в березні цього року.

Минулого тижня уряд Німеччини представив свою Стратегію національної безпеки. У ній Пекіну закидають "дедалі більший тиск" на регіональну стабільність і міжнародну безпеку, а також у нехтування правами людини.

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