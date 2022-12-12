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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що пропозиція Еммануеля Макрона надати гарантії безпеки Росії не спрямована проти інтересів України.Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр про заяву Макрона: Франція не шкодитиме Україні

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
2 год. тому

Лідер Франції говорив "про майбутнє після закінчення війни", а не висловлював "пропозицію закінчити війну", вважає президент Німеччини.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) переконаний, що заява його французького колеги Еммануеля Макрона щодо необхідності гарантій безпеки Росії не спрямована проти інтересів України.

"Я вважаю, що зараз не варто поширювати підозри, ніби Франція, на відміну від Німеччини чи Польщі, готова до рішення, яке якимось чином зашкодить інтересам України", - сказав він у понеділок, 12 грудня, на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Берліні.

Штайнмаєр зауважив, що не "обмінювався думками" з Макроном щодо цієї заяви, але припустив, що президент Франції говорив "про майбутнє після закінчення війни", а не висловлював "пропозицію закінчити війну".

Він додав, що у виступах Макрона, як і в заявах представників США, завжди наголошувалося, що "переговори не будуть розпочаті без України і не вестимуться проти України".

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"План Макрона"

Під час офіційного візиту до Вашингтона 1 грудня Макрон оголосив намір невдовзі вкотре поговорити з Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". Він також зробив контроверсійну заяву щодо необхідності гарантій безпеки, які члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) мають запропонувати РФ, коли вона повернеться до столу переговорів з Україною.

Цю заяву різко розкритикували не лише офіційні представники Києва, але й політики з низки країн Європейського Союзу і НАТО. Представники урядової коаліції Німеччини відреагували на слова Макрона зі здивуванням та неприйняттям.

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