Штайнмаєр привітав плани визнати Голодомор геноцидом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) привітав намір Бундестагу кваліфікувати Голодомор в Україні початку 1930-х років як геноцид. У понеділок, 28 листопада, Штайнмаєр заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, що він "дуже-дуже вдячний" парламентським фракціям Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційній фракції ХДС/ХСС за спільно розроблену ними резолюцію, яка буде винесена на голосування до Бундестагу у середу, 30 листопада.

"Це була навмисна стратегія сталінського режиму в 1932 і 1933 роках - вморити голодом частину населення тодішнього Радянського Союзу", - зазначив німецький президент.

Також Штайнмаєр вчергове рішуче засудив війну Росії проти України, наголосивши, що вона ведеться проти цивільного населення. "Ми маємо справу не лише з жорстокою агресивною війною, яка ведеться військовими засобами проти української армії. Ми маємо справу - і чим ближче до зими, тим помітніше це буде ставати - з жорстокою атакою на критичну інфраструктуру і тим самим, звісно, ​​на цивільне населення", - зазначив він.

Крім того, президент ФРН висловив глибоке занепокоєння становищем людей у ​​зоні бойових дій: "Ми бачили, що може очікувати людей в Україні: тяготи, темрява і холод". Штайнмаєр відкинув заклики до переговорів про припинення вогню як "легковажні". За його словами, нині припинення вогню означало б, що "Росія збереже окуповану територію за собою і тим самим буде дано добро на порушення кордонів, нехтування міжнародним правом та захоплення землі".

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Штучний масовий голод було організовано в Україні в 1932-33 роках керівництвом СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинуло майже чотири мільйони людей.