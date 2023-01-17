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Франк-Вальтер Штайнмаєр
Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Штайнмаєр пообіцяв Зеленському подальшу підтримку

Аліна Коломієць
4 хв. тому

Німецько-українські відносини ще ніколи не були настільки тісними та важливими, як зараз, вважають президенти.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив українського лідера Володимира Зеленського у підтримці України. Очільники держав провели у вівторок, 17 січня, зустріч у форматі відеоконференції.

Як повідомив Зеленський у Telegram, вони "обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру". Він наголосив, що Україна цінує ухвалені на початку поточного року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку у гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість, як повідомляє офіс Штайнмаєра, президент ФРН під час розмови сказав Зеленському: "Німеччина твердо стоїть на вашому боці! Ми підтримуємо Україну політично, гуманітарно, фінансово, військово - чим можемо і чим необхідно, в координації з нашими союзниками. Так ми будемо робити й надалі!".

Обидва президенти погодилися, що "німецько-українські відносини ще ніколи не були настільки тісними та важливими, як зараз, перед обличчям російської агресії", йдеться у повідомленні офісу очільника ФРН.

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