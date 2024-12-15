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ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр - перший президент Німеччини, який відвідав Лесото

Катерина Вєнкіна
15 грудня 2024 р.

Президент ФРН протягом чотирьох днів відвідав Нігерію, Південно-Африканську Республіку та Лесото.

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Франк-Вальтер Штайнмаєр у Лесото, 14 грудня 2024 року
Штайнмаєр став першим президентом Німеччини, який відвідав Лесото Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) став першим президентом Німеччини, який відвідав Лесото у Південній Африці. Про це у суботу, 14 грудня, повідомило агентство dpa.

Король Лесото Летсіє III прийняв політика у своєму палаці. Візит завершив чотириденне турне глави держави трьома країнами Африки, яке розпочалося в Нігерії. Штайнмаєр отримав запрошення під час візиту монарха Лесото до Берліна минулого року.

"Для мене велика честь - бути першим федеральним президентом, який відвідав вашу чудову країну", - написав Штайнмаєр у королівській книзі для гостей.

Німеччина бере участь у проєктах з водних ресурсів у країні, а також у професійному навчанні молоді. Візит відбувся після переговорів у Південно-Африканській Республіці із президентом Сирілом Рамафосою 13 грудня.

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Штайнмаєру довелося змінити літак

Для польоту Штайнмаєр змінив літак, оскільки злітно-посадкова смуга аеропорту в Масеру виявилася надто малою для урядового літака Airbus A350. В результаті президенту ФРН та його делегації довелося сісти на зафрахтований Boeing 737 у Йоганнесбурзі, щоб здійснити годинний переліт до Масеру.

Королівство Лесото набуло незалежності від Великобританії у 1966 році. Країна страждає від політичної нестабільності. Рівень безробіття становить понад 30 відсотків, серед молоді він ще вищий.

За словами спостерігачів, в органах юстиції та держструктурах розвинені корупція та зловживання владою, реформи систематично підриваються політичними елітами.

Економіка Лесото в основному залежить від сільського господарства та експорту текстилю, алмазів та води, нагадує dpa.

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