Штайнмаєр - перший президент Німеччини, який відвідав Лесото

Штайнмаєр - перший президент Німеччини, який відвідав Лесото15 грудня 2024 р.
Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) став першим президентом Німеччини, який відвідав Лесото у Південній Африці. Про це у суботу, 14 грудня, повідомило агентство dpa.
Король Лесото Летсіє III прийняв політика у своєму палаці. Візит завершив чотириденне турне глави держави трьома країнами Африки, яке розпочалося в Нігерії. Штайнмаєр отримав запрошення під час візиту монарха Лесото до Берліна минулого року.
"Для мене велика честь - бути першим федеральним президентом, який відвідав вашу чудову країну", - написав Штайнмаєр у королівській книзі для гостей.
Німеччина бере участь у проєктах з водних ресурсів у країні, а також у професійному навчанні молоді. Візит відбувся після переговорів у Південно-Африканській Республіці із президентом Сирілом Рамафосою 13 грудня.
Читайте також: У Норвегії нагадали про найбільшу гуманітарну кризу у світі
Штайнмаєру довелося змінити літак
Для польоту Штайнмаєр змінив літак, оскільки злітно-посадкова смуга аеропорту в Масеру виявилася надто малою для урядового літака Airbus A350. В результаті президенту ФРН та його делегації довелося сісти на зафрахтований Boeing 737 у Йоганнесбурзі, щоб здійснити годинний переліт до Масеру.
Королівство Лесото набуло незалежності від Великобританії у 1966 році. Країна страждає від політичної нестабільності. Рівень безробіття становить понад 30 відсотків, серед молоді він ще вищий.
За словами спостерігачів, в органах юстиції та держструктурах розвинені корупція та зловживання владою, реформи систематично підриваються політичними елітами.
Економіка Лесото в основному залежить від сільського господарства та експорту текстилю, алмазів та води, нагадує dpa.
Читайте також: РФ залучить на Курщині місцевих добровольців і найманців з Африки