Штайнмаєр обговорив зі Шмигалем захист українського неба

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту в Берлін 24 жовтня провів зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), інформує у середу, 25 жовтня, сайт українського уряду.

Український прем'єр зазначив, що Німеччина займає лідерські позиції в Європі за обсягом підтримки України, зокрема з озброєнням.

"Розраховуємо на подальшу підтримку щодо захисту українського неба, аби убезпечити якнайбільше людей від російського терору. Вдячні Німеччині за підготовку зимового пакета допомоги в розмірі 1,4 млрд євро, про який оголосив канцлер Олаф Шольц", - сказав Шмигаль.

Сторони також обговорили спільний розвиток оборонних індустрій і реалізацію формули миру президента України Володимира Зеленського.

Шмигаль також зустрівся у межах візиту із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату ФРН Робертом Габеком (Robert Habeck). Вони обговорили співпрацю у сфері модернізації українських виробництв та спільні проєкти в галузі енергетики, відновлення енергосистеми України.



За словами Роберта Габека, наразі до німецького уряду надійшло 30 заявок від компаній, які хочуть інвестувати в українську економіку.



24 жовтня у Берліні проводили шостий Німецько-український бізнес-форум, на якому виступив онлайн президент України Володимир Зеленський та особисто прем'єр Денис Шмигаль. "Інвестиції в Україні - не альтруїзм, це реальні переваги та шанси для фірм, це вкладення в економіку майбутнього, економіку України, Німеччини, Європи та світу", - заявив тоді Шмигаль.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) зазначив на заході, що "той, хто сьогодні інвестує в Україні, інвестує в країну - майбутню учасницю Європейського Союзу, яка стане частиною нашої правової спільноти та нашого внутрішнього ринку".