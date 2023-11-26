Штайнмаєр: Німеччина солідарна з Ізраїлем, який захищає себе

Президент Німеччини під час візиту у Ізраїль заявив, що ХАМАСу "не можна дозволити досягти проголошеної мети, а саме знищення Ізраїлю". Водночас представники угруповання заявили, що прагнуть продовження перемир'я.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який у неділю, 26 листопада, перебував з візитом в Ізраїлі, пообіцяв непохитну підтримку країні у її війні з бойовиками радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом в Єрусалимі, повідомляє dpa.

"Ми солідарні з Ізраїлем, - сказав він. - Не лише з Ізраїлем як жертвою терору. Наша солідарність також з Ізраїлем, який захищає себе, який бореться проти загрози існуванню".

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Президент Німеччини також зазначив, що необхідно захистити мирних жителів Сектора Гази і забезпечити їхні основні життєві потреби. "Цього вимагає міжнародне гуманітарне право", - сказав він. Водночас Штайнмаєр додав: добре, що режим припинення вогню зараз використовується для цієї мети.

Президент ФРН вкотре наголосив, що Ізраїль "має повне право захищатися і убезпечити своє існування". "Терористичній організації ХАМАС ніколи не можна дозволити досягти її проголошеної мети, а саме знищення Ізраїлю", - сказав він.

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Звільнення ізраїльських заручників

Раніше у неділю стало відомо, що бойовики ХАМАСу звільнили третю групу полонених, захоплених під час нападу на Ізраїль. За даними, зібраними агенцією AFP, в цей раз з полону ХАМАСу було було звільнено дев'ятьох дітей, чотирьох жінок і росіянина ізраїльського походження. Останній не був частиною угоди про перемир'я, і представникик ХАМАСу заявили, що звільнили його "у відповідь на зусилля президента Росії Володимира Путіна та на знак вдячності за позицію Росії". Він працював звукорежисером на музичному фестивалі Tribe of Nova, на який увірвалися бойовики. Також у неділю палестинські бойовики звільнили трьох громадян Таїланду.

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Серед звільнених у неділю заручників була й чотирирічна американська дівчинка Ебігейл, батьків якої вбили бойовики ХАМАСу. Про це повідомив президент США Джо Байден, передає AFP. "Вона вільна і зараз в Ізраїлі, - сказав він. - Вона пережила жахливу травму. Сьогодні вона вільна, і ми з Джилл (дружина Байдена - Ред.) разом із багатьма американцями молимося за те, щоб з нею все було добре", - сказав він.

За його словами, США продовжують тиснути й очікують, що будуть звільнені і інші американці, захоплені терористами ХАМАСу. За даними Білого дому, у полоні в Секторі Гази перебувають ще дев'ятеро американців.

dpa: ХАМАС прагне продовжити перемир'я

Водночас президент США також висловив надію продовження дії режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. "Це моя мета, це наша мета, зберегти цю паузу після завтрашнього дня, щоб ми могли продовжувати бачити, як ще більше заручників звільняють, а також надавати більше гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Газі", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, якою має бути така пауза в боях, він відповів: “Поки полонених будуть звільняти”.

Водночас, як повідомляє dpa, представники ХАМАСу у своїй заяві в неділю повідомили, що угруповання прагне продовжити чотириденне перемир'я з Ізраїлем, сподіваючись забезпечити звільнення більшої кількості палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць в обмін на заручників.