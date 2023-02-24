  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу на церемонії у палаці Бельвю
Франк-Вальтер Штайнмаєр під час виступу на церемонії у палаці БельвюФото: Annegret Hilse/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Штайнмаєр: Німці захоплюються хоробрістю українців

Євген Тейзе
3 год. тому

Німецьке керівництво у річницю нападу Росії на Україну вшанувало пам'ять загиблих від рук загарбників. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив відвагу українців і запевнив Київ у подальшій підтримці Берліна.

https://p.dw.com/p/4NwD0

У церемонії, що відбулася у п'ятницю, 24 лютого, у президентській резиденції у берлінському палаці Бельвю, на запрошення федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) взяли участь, зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck), міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), а також посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові констатував, що Німеччина - після тривалих дискусій і вагань - сьогодні є найбільшим донором України на європейському континенті не лише фінансово, але й у постачаннях зброї, а також запевнив, що так буде й надалі. "На Німеччину можна покластися", - наголосив глава німецької держави. У своєму виступі він подякував німцям, які допомагають українським біженцям, яких Німеччина прийняла вже понад мільйон.

Читайте також: Війна Росії проти України у 10 інфографіках

Штайнмаєр також відзначив відвагу українського народу у боротьбі за свободу проти російських загарбників. "Ми, німці, захоплюємося хоробрістю, силою і силою волі людей в Україні, ми стоїмо з ними пліч-о-пліч у нашій солідарності. Ми допомагаємо їм захищатися, ми співчуваємо стражданням мільйонів із них, ми у скорботі за їхніми загиблими", - наголосив президент Німеччини.

Читайте також: Шольц: Час для переговорів про мир в Україні ще не настав

"Пташка" як взірець сили духу українського народу

Взірцем сміливості й сили духу українського народу Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав захисницю "Азовсталі" в оточеному Маріуполі Катерину Поліщук, відому своїм співом у катакомбах під обстрілами як "Пташка". Звільнена лише кілька місяців тому з російського полону захисниця України, у цивільному житті театральна акторка з Тернополя, після виступу німецького президента заспівала гостям церемонії пісню "Пливе кача". Попри те, що ця пісня асоціюється зі скорботою за полеглими, Поліщук наголосила, що не хоче, аби німці сприйняли її як сльози українців. "Нехай ця пісня звучить для вас як стиснуті кулаки, з якими українці йдуть у бій", - зазначила Катерина Поліщук.

Посол України Олексій Макеєв у своєму виступі подякував Німеччині за підтримку. "Німецька зброя рятує життя. Рятує Україну", - наголосив дипломат.

Катерина Поліщук (
Катерина Поліщук ("Пташка") взяла участь у дискусії під час заходів з нагоди річниці нападу Росії на Україну у палаці БельвюФото: Sandra Steins/Bundesregierung
DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Символи незламності українського народу (24.08.2022)

Символи незламності українського народу (24.08.2022)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українці не припиняють дивувати світ своєю винахідливістю і відвагою. До Дня Незалежності DW зібрала свідчення незламності українського народу.
Суспільство24 серпня 2022 р.03:28 хв.
Ілля "Гендальф" Самойленко

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Ілля "Гендальф" Самойленко, офіцер штабу полку "Азов", в інтерв'ю DW розповів, чому була неможливою деблокада Маріуполя і що допомогло йому чотири місяці протриматися в російському полоні.
Конфлікти14 жовтня 2022 р.
Вікторію Обідіну обміняли в рамках першого суто жіночого обміну полоненими між Україною та РФ

Військова медик про полон на Донбасі: Найважче було слухати, як знущаються з хлопців

Військова медик про полон на Донбасі: Найважче було слухати, як знущаються з хлопців

Вікторія Обідіна - військова медик. Вона сиділа в бункері маріупольської "Азовсталі" та провела кілька місяців у полоні на окупованому Донбасі. Вона розповіла DW про нелюдські умови, інтерв'ю під примусом та обмін.
Конфлікти24 жовтня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувач F-16

Польща готова вчити українських пілотів на винищувачах F-16

Політика1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Руйнування і страждання: місто Часів Яр на Донеччині після ракетного обстрілу в липні 2022 року

Війна Росії проти України у 10 інфографіках

Війна Росії проти України у 10 інфографіках

Конфлікти8 год. тому
Кадр із фільму "Східний фронт"

Занурення у війну на "Берлінале": як знімали "Східний фронт"

Занурення у війну на "Берлінале": як знімали "Східний фронт"

Панорама8 год. тому
Костянтин Гончаров у Бахмуті, грудень 2022

"Для мене не було іншого вибору, як захищати свій дім"

"Для мене не було іншого вибору, як захищати свій дім"

Суспільство23 год. тому
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю DW

Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ

Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ

Конфлікти24 год. тому
Українські військові проходять тренування на танках Leopard, лютий 2023

Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

Конфлікти6 год. тому
external

Битва за Вугледар: що відбувається у місті

Битва за Вугледар: що відбувається у місті

Конфлікти23 год. тому03:24 хв.
На головну сторінку