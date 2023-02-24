Штайнмаєр: Німці захоплюються хоробрістю українців

Німецьке керівництво у річницю нападу Росії на Україну вшанувало пам'ять загиблих від рук загарбників. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив відвагу українців і запевнив Київ у подальшій підтримці Берліна.

У церемонії, що відбулася у п'ятницю, 24 лютого, у президентській резиденції у берлінському палаці Бельвю, на запрошення федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) взяли участь, зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck), міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), а також посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові констатував, що Німеччина - після тривалих дискусій і вагань - сьогодні є найбільшим донором України на європейському континенті не лише фінансово, але й у постачаннях зброї, а також запевнив, що так буде й надалі. "На Німеччину можна покластися", - наголосив глава німецької держави. У своєму виступі він подякував німцям, які допомагають українським біженцям, яких Німеччина прийняла вже понад мільйон.

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Штайнмаєр також відзначив відвагу українського народу у боротьбі за свободу проти російських загарбників. "Ми, німці, захоплюємося хоробрістю, силою і силою волі людей в Україні, ми стоїмо з ними пліч-о-пліч у нашій солідарності. Ми допомагаємо їм захищатися, ми співчуваємо стражданням мільйонів із них, ми у скорботі за їхніми загиблими", - наголосив президент Німеччини.

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"Пташка" як взірець сили духу українського народу

Взірцем сміливості й сили духу українського народу Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав захисницю "Азовсталі" в оточеному Маріуполі Катерину Поліщук, відому своїм співом у катакомбах під обстрілами як "Пташка". Звільнена лише кілька місяців тому з російського полону захисниця України, у цивільному житті театральна акторка з Тернополя, після виступу німецького президента заспівала гостям церемонії пісню "Пливе кача". Попри те, що ця пісня асоціюється зі скорботою за полеглими, Поліщук наголосила, що не хоче, аби німці сприйняли її як сльози українців. "Нехай ця пісня звучить для вас як стиснуті кулаки, з якими українці йдуть у бій", - зазначила Катерина Поліщук.

Посол України Олексій Макеєв у своєму виступі подякував Німеччині за підтримку. "Німецька зброя рятує життя. Рятує Україну", - наголосив дипломат.

