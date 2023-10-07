Штайнмаєр і Байден підтвердили подальшу підтримку України

Президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і США Джо Байден зустрілися у Вашингтоні. Вони пообіцяли й надалі підтримувати Україну в захисті її територій.

Німеччина та США й надалі підтримуватимуть Україну у війні, розв'язаній проти неї Росією, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) після зустрічі з американським колегою Джо Байденом, яка відбулася у Вашингтоні в п'ятницю, 6 жовтня.

"Наш альянс має центральне значення для нашого зобов'язання підтримувати українців і їхній хоробрий захист своєї країни, своєї свободи і свого майбутнього", - сказано також у спільній заяві двох президентів.

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Військова допомога Україні та конфлікт у Конгресі

Штайнмаєр запевнив, що США не чинять тиску на Німеччину щодо здійснення нових поставок зброї Україні. "Байден не говорив про будь-які очікування від ФРН (щодо військової допомоги Україні. - Ред.)", - сказав він.

При цьому він запевнив, що Київ може покластися на Берлін: "Люди в Україні знають: якщо Німеччина пообіцяла, вона дотримається слова. На ФРН можна покластися". За підсумками розмови з Байденом президент Німеччини переконаний, що США дотримуються аналогічної позиції.

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Водночас Штайнмаєр зазначив, що "відчув напругу" в політичних колах Вашингтона через конфлікт між членами Конгресу США, та висловив сподівання на його якнайшвидше вирішення. "Це стосується, звичайно, і продовження підтримки України. Президент Байден був упевнений, що це вдасться", - наголосив він.

Нагадаємо, що новий проєкт бюджету США передбачав додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів, однак через розбіжності Конгрес 30 вересня ухвалив лише тимчасовий бюджет на 45 днів, щоб уникнути припинення роботи органів влади (шатдауну). У цьому бюджеті відсутні кошти на підтримку України, які тепер мають бути окремо схвалені Палатою представників.

Щоб ухвалити тимчасовий бюджет, спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заручився голосами не тільки своїх однопартійців, а й деяких демократів. На цьому тлі представник ультраправого крила Республіканської партії Метт Ґейц звинуватив Маккарті в підтримці демократа Байдена замість відстоювання інтересів своєї партії. 3 жовтня вперше в історії Конгресу США було зміщено з посади спікера Палати представників. Це паралізувало роботу Конгресу. Невідомо, як скоро конгресмени зможуть обрати нового голову та схвалити нову допомогу Україні, проти якої виступає частина республіканців.

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