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ССО вперше за війну уразили новітню станцію зв'язку РФ

Анастасія Шепелева
13 червня 2024 р.

На одному з напрямків бійці сил спецоперцій ЗСУ виявили російську радіорелейну станцію Р-416ГМ і завдали по ній вогневого ураження. Це сталося вперше від початку війни.

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Бійці сил спецоперацій
Бійці ССО (символічне фото)Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та уразили її "однією з новітніх розробок".

"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", - повідомили в командуванні ССО у четвер, 13 червня.

На оприлюдненому відео видно, як в станцію врізається пристрій, схожий на дрон літакового типу, що спричиняє вибух та задимлення. 

"Вперше за час війни"

Як повідомили в командуванні, ураження цього обладнання РФ українськими військовими сталося "вперше за час війни".

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. 

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