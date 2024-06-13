ССО вперше за війну уразили новітню станцію зв'язку РФ

На одному з напрямків бійці сил спецоперцій ЗСУ виявили російську радіорелейну станцію Р-416ГМ і завдали по ній вогневого ураження. Це сталося вперше від початку війни.

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та уразили її "однією з новітніх розробок".

"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", - повідомили в командуванні ССО у четвер, 13 червня.

На оприлюдненому відео видно, як в станцію врізається пристрій, схожий на дрон літакового типу, що спричиняє вибух та задимлення.

"Вперше за час війни"

Як повідомили в командуванні, ураження цього обладнання РФ українськими військовими сталося "вперше за час війни".

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.