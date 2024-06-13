ССО вперше за війну уразили новітню станцію зв'язку РФ

ССО вперше за війну уразили новітню станцію зв'язку РФ13 червня 2024 р.
Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та уразили її "однією з новітніх розробок".
"По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", - повідомили в командуванні ССО у четвер, 13 червня.
На оприлюдненому відео видно, як в станцію врізається пристрій, схожий на дрон літакового типу, що спричиняє вибух та задимлення.
"Вперше за час війни"
Як повідомили в командуванні, ураження цього обладнання РФ українськими військовими сталося "вперше за час війни".
Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.