США зобов'язали родини дипломатів покинути Білорусь

На тлі скупчення російських військ на білорусько-українському кордоні та зростання напруги між Україною та Росією, Державний департамент США 31 січня наказав членам родин американських дипломатів виїхати з Білорусі.

"У зв'язку з незвичайним та тривожним нарощуванням російської військової активності біля українського кордону, громадяни Сполучених Штатів, які зараз перебувають або планують подорожувати до Білорусі, мають розуміти, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруга", - йдеться також у повідомленні Держдепу.

Подорожі до Білорусі не були рекомендовані і раніше - через пандемію коронавірусу та проблеми з верховенством права у країні. Зараз до переліку потенційних загроз додалася і ситуація на українському кордоні. В лютому Москва та Мінськ планують проведення спільних військових навчань, під час яких відпрацьовуватимуть "дії для відсічі зовнішній агресії". Для цього російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі.

24 січня Держдеп наказав сім'ям дипломатів США покинути Україну. Причиною для їхнього від'їзду назвали "загрозу воєнних дій з боку Росії, що зберігається". На відміну від сімей, самим дипломатам дали дозвіл на добровільний від'їзд, залишаючи це на їхній розсуд.

Нагадаємо, 31 січня в Україну прибув п'ятий літак з оборонною допомогою США, яку адміністрація американського президента Джо Байдена виділяє Києву для посилення обороноздатності країни на тлі нарощування чисельності російських військ на українському кордоні. Йдеться про військову допомогу на загальну суму у 200 мільйонів доларів.

Протягом 2021 року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів. Загалом з 2014 року Україна отримала понад 2,7 мільярда доларів оборонної допомоги від США.

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