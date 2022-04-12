 Байден закинув Путіну скоєння геноциду в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2022

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Новини

Байден закинув Путіну скоєння геноциду в Україні

48-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 13 квітня.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 12 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 13 квітня, з 00:00 (час київський).

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Президент США Джо Байден закинув президенту РФ Володимиру Путіну скоєння геноциду в Україні. "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси", - заявив Байден у штаті Айова у вівторок, цитує агенція AFP.

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За інформацією агенції Reuters, США мають намір виділити додаткову військову допомогу Україні на загальну суму у 750 мільйонів доларів. Про виділення цієї допомоги може бути оголошено вже у середу. Що конкретно увійде до цього пакету допомоги, поки ще обговорюється, зауважує Reuters.

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