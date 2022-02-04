США запроваджують нові візові санкції проти низки громадян Білорусі

Сполучені Штати Америки запроваджують візові санкції щодо низки громадян Білорусі, причетних до переслідування дисидентів за межами території республіки, йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена від 3 лютого.

Державний департамент США засудив подібну діяльність, включно зі спробою примусово повернути до країни білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо в 2021 році.

Водночас Держдеп не зазначив, хто саме потрапить під обмежувальні заходи.

У повідомленні зазначається, що Вашингтон "аплодує Білоруському фонду спортивної солідарності за його зусилля з підтримки та захисту прав атлетів" на тлі жорсткого тиску з боку режиму правителя Білорусі Олександра Лукашенка. "Ми висловлюємо солідарність з Тимановською і всіма, хто зіткнувся зі спробою режиму змусити критиків замовкнути", - йдеться у повідомленні.

США вкотре закликали офіційний Мінськ припинити тиск на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, політичну опозицію, спортсменів, студентів та юристів, а також негайно звільнити всіх політичних в'язнів, виконувати взяті на себе зобов'язання щодо захисту прав людини та провести вільні й справедливі вибори за участю міжнародних спостерігачів.

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Білорусь після виборів-2020

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, за підсумками яких Центральна виборча комісія оголосила про перемогу Лукашенка з результатом у понад 80 відсотків. У день голосування в країні розпочалися масові протести, що тривали кілька місяців.

Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, але всіх членів президії цієї ради або заарештували, або вони опинилися за кордоном. За статтями, пов'язаними з протестами, засуджені сотні громадян. Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада і Великобританія запровадили санкції до білоруського режиму.