США запровадили санкції проти сім'ї речника Путіна

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

++00.01++

США запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця. Вони торкнулися його дружини Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".

Також нові санкції США запроваджені проти російського бізнесмена Віктора Вексельберга, правління ВТБ Банку та 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії.