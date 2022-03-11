США запровадили санкції проти сім'ї речника Путіна

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Росія 17-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 12 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 11 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)
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США запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця. Вони торкнулися його дружини Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".
Також нові санкції США запроваджені проти російського бізнесмена Віктора Вексельберга, правління ВТБ Банку та 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії.