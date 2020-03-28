 США залишать у Росії тільки одне дипломатичне представництво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

США залишать у Росії тільки одне дипломатичне представництво

Держдепартамент США закриє генконсульство у Владивостоці та призупинить роботу генконсульства в Єкатиренбурзі. Єдиним дипломатичним представництвом США в Росії залишиться посольство в Москві.

Дипломати США залишають консульство у Санкт-Петербурзі, 31 березня 2018 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір закрити два генеральних консульства в Росії. Іще 10 грудня Держдепартамент повідомив у листі до Конгресу США, що назавжди закриє генеральне консульство США у Владивостоці і призупинить роботу диппредставництва в Єкатеринбурзі. Утім, розголосу ця інформація набула лише у п'ятницю, 18 грудня, коли про рішення повідомила низка американських та міжнародних ЗМІ.

Закриття пов'язано з обмеженнями, встановленими російською владою в 2017 році на число американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні, йдеться у повідомленні інформагенції AP. Нині у консульствах у Владивостоці та Єкатеринбурзі працюють 10 американських дипломатів і 33 місцевих співробітники.

Працюватиме тільки посольство в Москві

Як інформує АР, весь американський персонал буде переведений в посольство в Москві, а місцеві співробітники будуть звільнені. За оцінками Держдепартаменту, економія після закриття консульства у Владивостоці становитиме 3,2 мільйона доларів на рік. Водночас про дату закриття диппредствницв не повідомляється.

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Нагадаємо, в 2018 році США були змушені закрити генконсульство в Санкт-Петербурзі. Це сталося після того, як США розпорядилися закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на отруєння у Великобританії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Таким чином, єдиним дипломатичним представництвом США в Росії залишиться посольство в Москві.

Як повідомлялось, у 2017 році МЗС Росії запропонував Вашингтону привести число дипломатичних і технічних співробітників, що працюють в американському посольстві у Москві, в генеральних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, у відповідність до числа російських дипломатів і співробітників, які перебувають в США. Тоді персонал, зайнятий в американських дипломатичних і консульських установах в Росії, був скорочений на 755 осіб - до 455.

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