Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня з 14.00 (час київський)

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На підтримку української армії зібрано близько 10,6 мільярда гривень, повідомляє Національний банк України. Майже третина цих коштів надійшла з-за кордону в іноземній валюті.

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США заборонили імпорт російської нафти та інших енергоносіїв через вторгнення РФ в Україну. Про рішення повідомив у вівторок, 8 березня, президент США Джо Байден, передає агенція Reuters.

Припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів має намір і Великобританія до кінця 2022 року, повідомив міністр з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг. Він закликав бізнес використати перехідний період для забезпечення плавного переходу. "Цей перехід дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8 відсотків попиту у Великобританії", - написав Квартенг у Twitter.

Раніше у вівторок британська нафтогазова компанія BP заявила про припинення укладання нових угод на купівлю нафти й газу в Росії, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на коментар представника компанії. Наприкінці лютого у BP заявили, що відмовляються від своєї частки (19,75 відсотка) в найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть".

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Триває евакуація населення з міста Ірпінь Київської області. Наразі, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, евакуйовано майже три тисячі цивільних.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) надати Україні зброю, аби вона самостійно "закрила небо", якщо Альянс не може або не хоче зробити це. "Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - написав він у Facebook.

Данілов підкреслив, що Україна вдячна за згуртованість світу та міжнародну допомогу, проте зараз країні необхідні бойова авіація та засоби протиповітряної оборони для захисту від авіаударів російських окупаційних військ. "Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей", - написав він.

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Європейський Союз планує відповідати санкціями на дезінформацію, яку розповсюджують у зв'язку з війною Росії в Україні. Зокрема, розглядається можливість заморожувати активи та забороняти в'їзд до Євросоюзу особам, які відповідальні за це, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Зокрема, він вказав на недостовірні повідомлення, які можуть поширювати російські державні ЗМІ. "Я запропоную новий механізм, який дозволить накладати санкції на тих, хто зловмисно поширює дезінформацію", - пообіцяв Боррель.

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Японія безоплатно надасть Україні захисне знаряддя для потреб Збройних сил: бронежилети, шоломи, намети та зимовий одяг, а також медикаменти, генератори та інше. Про підписання відповідної міжурядової угоди повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook. Дипломат зауважив, що подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

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З огляду на війну Росії проти України Європейська комісія представила пропозиції, як скоротити залежність від газу з РФ уже цьогоріч на дві третини. Ці плани схвалила колегія єврокомісарів на засіданні у Страсбургу у вівторок.

Тим часом Болгарія виключила участь в можливій забороні імпорту енергоносіїв із Росії до Європи. "Ми не можемо собі дозволити припинити імпорт нафти та газу з Росії", - заявив прем'єр-міністр країни Кирил Петков журналістам у вівторок. При цьому він наголосив, що Софія повністю підтримує Україну, а також санкції проти РФ.

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Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини зафіксувало 1335 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні з моменту російського вторгнення 24 лютого. Серед них 474 людей загинули, 861 поранені. Більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами. При цьому в ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути значно вищими.

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В окупованих РФ містах продовжують проходити проукраїнські мітинги. "Суспільне. Харків" повідомляє про мітинг у Куп'янську, під час якого три десятки учасників розгорнули плакати "Куп’янськ - це Україна", "Українські матері проти війни", "Свободу українському народу".

Також тривають протести в містах Херсонської області. Державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомляє про акції у Бериславі, Олешках, Нижніх Сірогозах, Голій Пристані та Херсоні.

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Літак міністерства оборони РФ із початку повномасштабної війни Росії проти України двічі прямував до Сирії, повідомляє "Українська правда" на основі даних онлайн-радарів. 24 лютого російський літак прибув із Москви до Сирії, а 27 лютого вилетів до РФ зі стикуванням у Вірменії. Після цього 27 лютого літак вилетів із Владикавказу до Сирії, а 28 лютого з Сирії знову через Вірменію повернувся до РФ, у місто Астрахань, пише видання. У Сирії борт обидва рази прибував до міста Латакія.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що РФ вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для їхньої участі у війні проти України. Сирійське видання Deir Ezzor уточнювало, що найманцям у Сирії пропонують за це оплату у розмірі 200-300 доларів. За даними американської влади, РФ наймає у Сирії солдатів, сподіваючись, що їхній досвід вуличних боїв дозволить окупувати столицю України - Київ.

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Росія стала світовим лідером за кількістю підсанкційних осіб, обігнавши Іран, Сирію та Північну Корею, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg. З 22 лютого проти російських юридичних і фізичних осіб запровадили 2778 нових обмежень. Загальна кількість санкційних заходів сягає 5530. Найактивнішими у питанні запровадження санкції проти РФ стали Швейцарія (568 обмежувальних заходів), Європейський Союз (518), Франція (512) та США (243). Загалом різні економічні заходи проти Росії запровадили більше 40 країн. "Менше, ніж за два тижні Росія перетворилася з частини світової економіки в найбільшу мішень глобальних санкцій і фінансового вигнанця", - сказав Bloomberg Пітер Пятецький, ексчиновник міністерства фінансів США, співзасновник санкційної бази даних Castellum.ai.

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У Німеччині, у Франції та в Китаї висловили готовність надавати Україні гуманітарну допомогу й надалі. Про це під час відеоконференції говорили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон та голова КНР Сі Цзіньпін. Як повідомляється на сайті німецького уряду, лідери країн домовилися повністю підтримати всі переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення та висловилися за створення дієвих гуманітарних коридорів в Україні.

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Люксембруг надав Україні 250 мільйонів євро допомоги, повідомив у Twitter український президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем. Лідери обговорили підтримку санкційної політики проти Росії, гуманітарну ситуацію в Україні та підтримку українських біженців.

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В Ізюмі Харківської області тривають бої. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спростував інформацію про те, що війська РФ захопили місто. Під час відеозвернення він зазначив, що Росія продовжує інформаційні операції проти населення України, зокрема, повідомляє про захоплення нових міст. Арестович розповів, що Збройні сили України та інші оборонні сили продовжують утримувати противника на Київському, Сумському, Чернігівському, Запорізькому та Миколаївському напрямках.

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Одна з найбільших у світі нафотогазових компаній Shell припиняє купувати у Росії нафту та природний газ. Як заявив у вівторок енергетичний гігант, також припиняється обслуговування автозаправних станцій в РФ.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив Shell за продовження придбання російських енергоносіїв після військового вторгнення РФ в Україну. Компанія визнала ці дії неправильними та пообіцяла віддати прибуток з цієї закупівлі на підтримку України.

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Європейська комісія підготувала нові санкції проти Росії та Білорусі через війну в Україні, які вразять більшу кількість російських олігархів і політиків, а також три білоруські банки, повідомляє агенція Reuters із посиланням на три джерела. Нові обмежувальні заходи передбачають відключення трьох білоруських фінансових установ від банківської системи SWIFT, а також внесення ще кількох олігархів і російських законодавців до чорного списку ЄС. Крім того, планується заборонити експорт з Євросоюзу військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ та запровадити рекомендації щодо моніторингу криптовалют для уникнення обходу Росією санкцій європейської спільноти.

За даними агентства, проєкт нових санкцій погодили вранці вівторка, 8 березня, його обговорення послами ЄС має відбутися на зустрічі, що розпочнеться о 16.00 за Києвом.

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У Маріуполі Донецької області та Харкові під обстріл російських військ потрапили приміщення іноземних дипломатичних установ, повідомляє міністерство закордонних справ України. "У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипустанов до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях.

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Через війну, розв'язану Росією, Україну покинули два мільйона громадян, повідомив у Twitter верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців Філіппо Гранді. Зазначимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.

За даними ООН, найбільше українських біженців прибуло до Польщі - понад мільйон осіб. "Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйона людей", - зазначає організація.