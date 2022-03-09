 ″Ризики ескалації завеликі″: США виступають проти передачі Україні винищувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

"Ризики ескалації завеликі": США виступають проти передачі Україні винищувачів

15-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 10 березня.

Польські МіГ-29

Польські МіГ-29

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 9 березня читайте тут.

DW  стежить за подіями четверга, 10 березня (час київський)

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув в Анталію (Туреччина) для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Серієм Лавровим. Перемовини мають відбутися вранці 10 березня. Росія, зокрема, вимагає від України закріплення у Конституції нейтрального статусу, визнання Криму російським та незалежності самопроголошених республік на Донбасі. 

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Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні матиме замало додаткової користі при великих ризиках ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.  

 

Читайте також: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"

 

Читайте також: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"

Дивитись відео 11:09

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    Автор: Микола Пермяков


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