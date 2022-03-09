"Ризики ескалації завеликі": США виступають проти передачі Україні винищувачів

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 9 березня читайте тут.
DW стежить за подіями четверга, 10 березня (час київський)
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув в Анталію (Туреччина) для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Серієм Лавровим. Перемовини мають відбутися вранці 10 березня. Росія, зокрема, вимагає від України закріплення у Конституції нейтрального статусу, визнання Криму російським та незалежності самопроголошених республік на Донбасі.
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Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні матиме замало додаткової користі при великих ризиках ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.
Читайте також: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"
Читайте також: Пентагон назвав пропозицію Польщі щодо МіГів для України "неприйнятною"
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Війна в Україні - 09.03.2022
Сьогодні в галереї буде багато дітей, які ще перебувають у небезпеці або вже залишили з мамами, братами, сестрами райони ведення бойових дій, обстрілів, ракетних ударів по мирному населенню України. Проте розпочнемо із цього знімку, зробленого напередодні під час евакуації під Києвом.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Супутникове фото зруйнованого мосту у місті Ірпінь, по руїнах якого з міста біля Києва відбувається евакуація людей. Світлини звідти ми публікували раніше.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Президент Володимир Зеленський 8 березня оприлюднив чергове відео з Києва. Того ж дня глава української держави по відеозв'язку виступив перед парламентом Великобританії. Використав у зверненні цитату зі знаменитої промови Уїнстона Черчілля: "Ми не здамося і не програємо. Захищатимемося будь-якою ціною".
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Війна в Україні - 09.03.2022
Частини збитого російського винищувача-бомбардувальника у Харкові. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку бойових дій над територією країни вже збито майже 50 літаків ВПС РФ.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Добровольці з Білорусі проходять військовий інструктаж та навчання у Києві.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Жінка з дитиною в бомбосховищі в Маріуполі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Чимало киян продовжує ховатися від обстрілів у міському метро.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ультразвукові знімки у пологовому відділенні однієї з лікарень Львова.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Ще одна світлина з лікарні у Львові, що став чи не головним пунктом на шляху українських біженців до Європейського Союзу із охоплених бойовими діями регіонів країни.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Діти-біженці з Маріуполя у селі Безіменне Донецької області. У Маріуполі після тривалого обстрілу зруйновано житлові квартали, немає струму та водопостачання.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Залізниця в Києві. У темний час доби у всьому місті дотримуються режиму світломаскування. Під час руху небезпечними регіонами країни вночі цей режим поширюється і на потяги.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Уже в безпеці. Українські біженці, які прибули до прикордонного польського села Медика.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Центральний вокал у Гамбурзі. Точних даних про кількість біженців з України в Німеччині поки що немає, але офіційно вже зареєстровано понад 80 тисяч людей. Очікується, що до ФРН може прибути до 225 тисяч людей з України. Європа готується прийняти кілька мільйонів.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Без слів. Перемишль, Польща.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Хостел у французькому місті Кале. Багато біженців, які прибувають сюди, прямують до родичів у Великобританії. Однак спочатку вони мають отримати візи.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Літак ВПС Японії в очкуванні відправлення рейсу з гуманітарною допомогою для України на військовій базі у місті Комакі.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Король Нідерландів Віллем-Александер та королева Максима зустрілися у Гаазі з представниками української громади. Напередодні під час спільної акції теле- та радіостанцій громадяни Нідерландів зібрали понад 105 мільйонів євро на допомогу Україні та українцям.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Графіті зі зображеннями президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка у місті Підгориця, Чорногорія.
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Війна в Україні - 09.03.2022
Європейські та українські прапори перед будівлею Європейського парламенту в Страсбурзі. Ще на початку березня ЄС заявив про виділення щонайменше 500 мільйонів євро зі свого бюджету на термінову гуманітарну допомогу Україні.
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Війна в Україні - 09.03.2022
"Ні війні!" - акція в японському місті Хіросіма у Меморіальному парку миру. Парк розташовано на території колишнього округу Накадзіма, повністю знищеного внаслідок атомного бомбардування Хіросіми у 1945 році.
Автор: Микола Пермяков