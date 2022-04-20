 США ввели санкції проти причетних до обходу РФ попередніх заборон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

США ввели санкції проти причетних до обходу РФ попередніх заборон

57-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 21 квітня.

Санкції (ілюстративне фото)

Санкції (ілюстративне фото)

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 21 квітня (час київський).

США ввели санкції проти причетних до обходу РФ попередніх заборон

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Сполучені Штати Америки оприлюднили нову хвилю санкцій, яка торкнулася тих, хто причетний до спроб ухилятися від попередніх обмежувальних заходів проти РФ за війну в Україні. Як повідомляється на сайті американського міністерства фінансів, санкції торкнулися російського комерційного банку "Транскапіталбанк" та мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з олігархом Костянтином Малофєєвим. Також вперше санкції запроваджені щодо компаній, які працюють у російської галузі майнингу криптовалюти, що є третьою за величиною в світі.

Україна готова до переговорів з РФ у Маріуполі

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Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області. Про це повідомили члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).

"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.

У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

Читайте також: Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба

До Києва повернулись посольства 18 іноземних держав

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У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних дипломатичних представництв: Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 56-го дня війни. Також в українській столиці відновило роботу представництво Європейського Союзу.

Зеленський у відеозверненні також наголосив, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією

Дивитись відео 09:09

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