США відкрили кордони для вакцинованих іноземців

У США, кордони яких протягом більш як півтора року були закриті через пандемію COVID-19 для громадян багатьох країн, у тому числі і з держав ЄС, з понеділка, 8 листопада, почали діяти нові правила в'їзду.

До США тепер можуть в'їжджати іноземці держав з довідкою про вакцинацію одним із препаратів, схвалених Федеральним управлінням з санітарного нагляду (FDA) США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Нині це вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, а також препарати AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm та Sinovac.

Крім того, іноземні мандрівники при перетині американського кордону мають пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за три доби до в'їзду до країни. Тим, на кого поширюється звільнення від вакцинації, потрібен тест, зроблений не пізніше ніж за 24 години.

Американським громадянам, які повертаються на батьківщину, пред'являти свідоцтва про щеплення не потрібно.

Найсуворіші обмеження на в'їзд у США діяли для країн Шенгену

Два етапи відкриття кордонів США

Планується, що відкриття кордонів США для іноземців проходитиме у два етапи. З 8 листопада в'їзд буде дозволено вакцинованим мандрівникам, які здійснюють "необов'язкові поїздки" - наприклад, з метою туризму чи відвідування родичів. Мандрівникам, які здійснюють "необхідні" поїздки, можна буде, як і раніше, обійтися без свідоцтва про вакцинацію.

З січня щеплення від коронавірусу стане обов'язковою умовою для в'їзду іноземних громадян до Сполучених Штатів через морські та сухопутні пункти пропуску, незалежно від мети поїздки.

Обмеження на в'їзд іноземців з багатьох країн на час пандемії запровадив 20 місяців тому ще попередній президент США Дональд Трамп. Цими правилами також заборонявся в'їзд нерезидентам США, які в інтервалі 14 днів перед поїздкою перебували, зокрема, на території Шенгенської зони чи Великобританії. Наступник Трампа Джо Байден залишив чинними обмеження, зокрема з огляду на поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу. Це спричиняло дедалі більшу критику як у ЄС, так і в США, особливо з огляду на те, що Євросоюз у червні скасував обмеження для американців.