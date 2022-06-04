США та Європа говорять про можливості припинення війни без Києва - CNN

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами першої половини дня в суботу, 4 червня (час київський).

++10.32++

Чиновники США останніми тижнями регулярно зустрічаються з британськими та європейськими колегами для обговорення можливих способів припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом переговорів, повідомив з посиланням на джерела американський телеканал CNN у п'ятницю, 3 червня. Україна не бере прямої участі у цих зустрічах, незважаючи на обіцянку США "нічого про Україну без України", зазначає CNN. За словами співрозмовників каналу, серед переговірників зростає занепокоєння, що війна може затягтися на роки, якщо Москва та Київ не сядуть за стіл переговорів і не дійдуть угоди. Адміністрація президента США Джо Байдена, як і раніше, не бачить реальних перспектив для будь-яких дипломатичних проривів або припинення вогню найближчим часом, пише CNN. Два чиновники НАТО також підтвердили, що Альянс не бачить великого бажання України вести переговори з Росією, зокрема тому, що жорстокість воєнних дій та безліч порушень прав людини звели нанівець в Україні громадську підтримку будь-яких поступок Москві.

++09.46++

У Запорізькій області російські війська атакували цивільну інфраструктуру, зокрема відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) у місті Гуляйполе, повідомила пресслужба Запорізької військової адміністрації на своєму каналі в Telegram. У результаті російських артилерійських ударів пошкоджено близько 11 будинків та два магазини. Крім того, війська РФ обстрілювали позиції підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння поблизу населених пунктів Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне, йдеться в повідомленні.

++09.31++

Зранку суботи по Одеській області було завдано удару крилатою ракетою повітряного базування Х-59, повідомило оперативне командування "Південь". Удар припав по території сільськогосподарського підприємства та складських приміщень, відомо про двох постраждалих, йдеться у повідомленні військових.

++08.52++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відвідає найближчим часом Україну, повідомив німецький таблоїд Bild. Таким чином, він прийняв запрошення свого колеги Сергія Марченка під час розмови міністрів за допомогою відеозв'язку, зазначає видання з посиланням на джерела в міністерстві. Конкретна дата візиту поки що невідома.

Обстріли на Луганщині: є загиблі цивільні

++08.26++

У Гірському на Луганщині внаслідок обстрілу російських військ загинули мати з дитиною, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Три дні тому у Горському загинув ще один житель. Крім того, у місті Золоте одну людину було смертельно поранено. У Сєвєродонецьку точаться бої на вулицях, російські війська отримали посилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, повідомив Гайдай.

++08.03++

Російські сили проводили штурмові дії на Слов’янському напрямку, втім зазнали втрат, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Загалом протягом минулої доби українські військові відбили дев'ять атак росіян, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Основні зусилля військові РФ нині зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. У Сєвєродонецьку тривають бої, російські військові продовжують штурм міста. На Бахмутському напрямку сили РФ відійшли після вогневого ураження з боку українських військових.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, росіяни намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку сили РФ тримають позиційну оборону.

Генштаб також повідомляє, що у бойовій готовності в акваторії Чорного моря перебуває три носії російських крилатих ракет типу "Калібр".

++07.30++

Влада Швейцарії заборонила Німеччині та Данії передавати Україні військову техніку та боєприпаси швейцарського виробництва. Йдеться про 12400 швейцарських боєприпасів калібру 35 мм до зенітних самохідних установок Gepard, які просила надати Києву Німеччина, та 22 броньованих машин Piranha III за запитом з боку Данії. Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Зенітна самохідна установка типу Gepard

Згідно з законодавством країни, влада не може задовольнити запит на експорт військової техніки та боєприпасів у разі, якщо країна-отримувач перебуває у міжнародному збройному конфлікті. А між Росією та Україною саме такий конфлікт зараз, зазначили у Берні. Водночас уряд у Берні дозволив передавати європейським виробникам озброєння деталі для військової техніки та озброєння, навіть якщо виготовлена з їхнім використанням зброя потрапить зрештою до України.