США та ЄС ведуть переговори про посилення тиску на РФ - ЗМІ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 23 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 24 квітня (час київський).

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Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків із Росії, котрі прямують до Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, відповідні дозволи видавалися на три місяці, останній минув у квітні.

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США та Європейський Союз ведуть переговори про кроки, які ЄС міг би здійснити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від її продажу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів. Обговорюються повна заборона постачання, встановлення цінового порога, а також застосування механізму, що дозволить утримати виручку Росії, отриману після початку війни в Україні. Мета переговорів - з'ясувати, як можна сильніше вдарити по президенту Росії Путіну, наводить агентство слова одного з джерел.

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