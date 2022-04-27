США розширили обмін розвідданими з Україною - Bloomberg

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 28 квітня (час київський).

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Війська РФ обстрілювали Харківщину протягом 27 квітня з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Унаслідок обстрілів у Харкові загинула одна людина, троє цивільних отримали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані. В області поранені троє мирних жителів, у тому числі підліток 14 років. "Це не армія, а цинічні боягузи, які воюють з дітьми", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 27 квітня росіяни вбили в Мар'їнці мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.

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Американська косметична компанія Coty, яка володіє брендами Max Factor, Calvin Klein, Davidoff та іншими, оголосила про вихід з російського ринку. За даними компанії, на РФ у 2021 році припадало три відсотки обсягу її продажів.

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Франція заморозила право власності на три вілли російських олігархів. За інформацією телеканалу bfmtv, йдеться про майно Олега Дерипаски, Мусі Бажаєва та Кирила Шамалова, який був одружений з дочкою президента РФ Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

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Росію відсторонили від участі у Всесвітній туристичній організації.

Як повідомляється на сайті організації, "за" проголосували більше необхідної кількості членів - двох третіх. РФ відмовилась виступити в захист своєї позиції та сама оголосила про вихід з організації. Як зауважує ВТО, рішення про виключення набуло чинності негайно, тоді як у разі добровільного виходу країна мала би рік з часу офіційного повідомлення про це.

"Єдиним напрямком подорожі для російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України", - прокоментував рішення організації український міністр закордонних справ Кулеба у Twitter.

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Канада запровадила санкції до 203 осіб із самопроголошених псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР". Координація подальших дій з міжнародними партнерами та притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна "і його спільників за цю безглузду війну" в Україні продовжиться, заявили 27 квітня у міністерстві закордонних справ країни.

США розширили обмін розвідданими з Україною - ЗМІ

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США зняли низку обмежень щодо передачі Україні розвідувальних даних, повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела.

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Нарада на чолі з Зеленським про післявоєнну відбудову

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам першого за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що збитки, завдані інфраструктурі, становлять майже 90 мільярдів доларів. Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру. За його словами, амбітна мета влади - відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

Тим часом очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив у відеозверненні, що відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області планують до кінця травня. Йдеться про побудову тимчасових мостів або понтонних переправ.

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Заступник керівника Офісу президента України, виконавчий секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад Кирило Тимошенко розповів на першому за час війни засіданні, що на сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Зважаючи на масштаб потреб, влада обрала підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників, повідомив він.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 квітня провів перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у форматі відеоконференції. Його присвятили підготовці до відбудови міст, громад та інфраструктури, що були зруйновані російськими військами. "Зруйновано або пошкоджено понад 32 мільйони квадратних метрів житлової площі, понад 1500 освітніх об'єктів, понад 350 об'єктів медичної сфери. Колосальних збитків зазнали економічні суб'єкти - знищено сотні підприємств. Знищено або пошкоджено близько 2,5 тисяч кілометрів доріг і майже 300 мостів", - повідомив глава держави.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо залучення міст і регіонів Європейського Союзу до відновлення України. "Ми повинні мобілізувати всі наші наявні ресурси для відбудови України. Тому я щиро підтримую пропозицію президента Зеленського залучити через партнерство міста та регіони Євросоюзу до цих зусиль з відбудови", - йдеться в її заяві, опублікованій ввечері 27 квітня на сайті Єврокомісії.

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