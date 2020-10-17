США призупинили видачу віз в Туреччині через загрозу терактів

США призупинили видачу віз у Туреччині після отримання повідомлень, що заслуговують на довіру, про можливість терористичних актів". Існує загроза викрадення американців та громадян інших держав у Стамбулі та інших містах Туреччини, повідомило посольство США в Анкарі на своєму веб-сайті у п'ятницю, 23 жовтня. Видача віз припинена у всіх дипломатичних представництвах США в Туреччині, також у консульствах в Стамбулі, Адані та Ізмірі.

Посольство США також повідомляє про призупинення надання дипломатичних послуг американським громадянам в Туреччині. Громадянам США рекомендовано особливо пильнувати у місцях, де зустрічаються американці та інші іноземці, у тому числі у великих офісних будівлях і торгових центрах. Американцям також рекомендовано уникати великого скупчення людей.

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Американські диппредставництва в Туреччині вже неодноразово ставали ціллю терактів. У 2016 році Білий дім наказав усім родичам американських дипломатів в Стамбулі залишити Туреччину через зростання загрози терактів. У березні 2018 року через загрозу теракту було тимчасово закрито посольство США в Анкарі. Тоді, згідно з повідомленнями, були затримані ймовірні члени терористичного угруповання "Ісламська держава".