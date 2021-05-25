США продовжили санкції проти Лукашенка та інших білоруських посадовців

Вашингтон ще на один рік подовжив дію санкцій проти Білорусі через "надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Президент США Джо Байден підписав відповідний указ, опублікований на сайті Білого дому у вівторок, 8 червня.

Ці санкції були запроваджені ще у 2006 році за дії, що "підривають демократичні процеси та інститути в Білорусі", порушення прав людини, політичні репресії та корупцію. У документі вказується, що дії й політика "певних представників білоруського уряду та інших осіб продовжують являти собою надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

Санкції проти білоруського правителя Олександра Лукашенка та інших білоруських посадовців були ухвалені 16 червня 2006 року. Вони передбачають арешт на американській території власності людей, які перебувають у "чорному списку". Такі заходи були вжиті після проведення у Білорусі президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко утретє обійняв посаду глави держави. У США назвали результати виборів сфальсифікованими.