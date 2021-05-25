 США продовжили санкції проти Білорусі, запроваджені після виборів 2006 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

США продовжили санкції проти Білорусі, запроваджені після виборів 2006 року

Санкції проти Білорусі продовжені через "надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Вони були запроваджені після президентських виборів у Білорусі 2006 року.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Вашингтон ще на один рік подовжив дію санкцій проти Білорусі через "надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Президент США Джо Байден підписав відповідний указ, опублікований на сайті Білого дому у вівторок, 8 червня.

Ці санкції були запроваджені ще у 2006 році за дії, що "підривають демократичні процеси та інститути в Білорусі", порушення прав людини, політичні репресії та корупцію. У документі вказується, що дії й політика "певних представників білоруського уряду та інших осіб продовжують представляти надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

Санкції проти білоруського правителя Олександра Лукашенка та інших білоруських посадовців були ухвалені 16 червня 2006 року. Вони передбачають арешт на американській території власності людей, які перебувають у "чорному списку".

Такі заходи були запроваджені після проведення у Білорусі президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко утретє обійняв посаду голови держави. У США результати виборів називали сфальсифікованими.

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