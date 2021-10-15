 США повернулися до Ради ООН з прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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Новини

США повернулися до Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати отримали місце у складі Ради ООН з прав людини після більш як трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президентства Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.

Сполучені Штати і ще 17 держав стануть новими членами Ради ООН з прав людини в 2022-2024 роках

Сполучені Штати і ще 17 держав стануть новими членами Ради ООН з прав людини в 2022-2024 роках

Генеральна асамблея ООН у четвер, 14 жовтня, обрала 18 нових держав-членів до складу Ради ООН з прав людини, серед яких і Сполучені Штати Америки. Це означає, що США повернуться до роботи в органі через три з половиною роки після виходу з Ради за правління Дональда Трампа.

Новий склад Ради ООН з прав людини Генасамблея ООН обрала на 2022-2024 роки. Крім США до Ради потрапили, зокрема, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомалі, Еритрея.

"Сполучені Штати прагнутимуть просувати принциповий порядок денний Ради ООН з прав людини, заснований на глибокому переконанні в тому, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах", - написав у Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен після голосування Генасамблеї.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в офіційній заяві зазначила, що під час роботи в Раді ООН з прав людини насамперед Сполучені Штати спрямують зусилля на вирішення "проблем крайньої бідності в таких країнах як Афганістан, М'янма, Китай, Ефіопія, Сирія і Ємен".

Вихід США з Ради ООН з прав людини

Рада ООН з прав людини складається з 47 держав-членів, кожен регіон світу має визначену кількість місць в органі. Третина складу Ради переобирається щороку Генеральною асамблеєю. Кожна держава має право перебувати у складі Ради ООН з прав людини не більше, ніж два трирічні терміни поспіль. Україну переобралидо складу органу на другий термін в 2020 році. Завданнями Ради є сприяння дотриманню прав людини у світі, їхній захист, розгляд порушень і розробка рекомендацій.

Сполучені Штати оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини в 2018 році. Дональд Трамп розкритикував допоміжний орган Генасамблеї за упереджене ставлення до Ізраїлю і брак реформ.

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У лютому цьогоріч держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон подасть заявку на повернення до складу Ради й попросив країни-члени ООН підтримати це рішення. При цьому він зазначив, що нова адміністрація США частково поділяє критику Дональда Трампа на адресу Ради, зокрема щодо ставлення до Ізраїлю. 

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