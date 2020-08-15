 США перекинуть до Польщі тисячу військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Новини

США перекинуть до Польщі тисячу військових

США та Польща підписали угоду про зміцнення військового співробітництва. Планується, що військові будуть передислоковані до Польщі з ФРН.

Майк Помпео (л) і Маріуш Блащак підписують угоду

Майк Помпео (л) і Маріуш Блащак підписують угоду

Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали в суботу, 15 серпня, угоду про зміцнення військового співробітництва між двома країнами.

Угода передбачає, зокрема, розміщення в Польщі додатково тисячі американських військових. Таким чином, загальна чисельність контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тисячі військовослужбовців. Планується, що підкріплення будуть перекинуті до Польщі з ФРН. Інші деталі угоди наразі не розголошуються.

"Також посилюється гарантія, що наші військові у випадку загрози - для Польщі чи для США - стоятимуть пліч-о-пліч", - заявив після підписання президент Польщі Анджей Дуда.

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Крім того, на польську територію з ФРН будуть переведені кілька американських військових командних структур.

Угода також передбачає надання армії США доступу на більшу кількість польських військових об'єктів.

Як відомо, США оголосили про виведення з ФРН близько 12 тисяч військових з тих 36 тисяч, які нині дислукуються в Німеччині. Дещо більше половини з них повернуться до США, 5600 американських військових будуть передислоковані в межах Європи.

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