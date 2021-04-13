США перекинуть до Німеччини ще пів тисячі військових

З осені цього року США додатково розмістять у Німеччині ще 500 військовослужбовців, повідомив у вівторок, 13 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін у Берліні на спільній пресконференції з главою оборонного відомства ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

При цьому Остін схвально відгукнувся про зусилля Німеччини, спрямовані на збільшення видатків на оборону. Своєю чергою Крамп-Карренбауер назвала рішення США про дислокацію на території ФРН ще 500 військових "чітким сигналом солідарності", а Остіна - "другом цієї країни", цитує інформагенція AFP. 67-річний Ллойд Остін свого часу служив у ФРН і, за його словами, особисто високо цінує Німеччину.

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Нагадаємо, нині на території Німеччини дислоковані близько 34,5 тисячі військовослужбовців США. У липні 2020 року колишній президент Дональд Трамп оголосив про виведення з Німеччини третини американського контингенту. Трамп назвав це свого роду покаранням за те, що Берлін, на його думку, не виділяє достатньо коштів на оборону, проявляє нерішучість у НАТО і покладається на захист з боку США. Плани Трампа викликали стурбованість в Німеччині і критику в самих Сполучених Штатах.

Нинішній президент США Джо Байден заморозив виконання указу свого попередника. Заяву нового очільника Пентагону в Берліні про збільшення американського контингенту в Німеччині ЗМІ уже назвали "остаточною відмовою від планів Трампа".