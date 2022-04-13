 США передадуть Україні БТРи, вертольоти і безпілотники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2022

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Новини

США передадуть Україні БТРи, вертольоти і безпілотники

50-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 14 квітня.

Україна отримає від США черговий пакет військової допомоги

Україна отримає від США черговий пакет військової допомоги

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 13 квітня.

На цій сторінці DW стежила за подіями першої половини четверга, 14 квітня (час київський).

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Влада США має широкий спектр додаткових санкцій, які вона може запровадити проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомила у середу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, серед можливих обмежувальних заходів – накладення вторинних санкцій, а також внесення до чорного списку додаткових фінансових установ.

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Протягом середи внаслідок обстрілів російськими окупантами житлових районів Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще десять осіб отримали поранення, повідомив ввечері у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", - зауважив він. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Як бачимо, росіяни постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!", -попередив Синєгубов.

Президент Естонії: Мета Росії - знищити Україну

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Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби. "Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї. "На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі". "Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

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США в рамках пакета військової допомоги Україні на мільйонів доларів направлять Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, повідомили в Пентагоні. На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. "Частина цієї допомоги - нові партії комплексів озброєнь, що вже постачаються, а інша частина - нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачалися", - заявив він, цитує "Інтерфакс". Також Україна має отримати вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin і тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 РЛС контрбатарейної боротьби, дві РЛС повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності, безпілотні судна для захисту узбережжя. Крім того, до списку внесено медичне обладнання, обладнання для захисту від ядерних, хімічних і біологічних загроз, 30 тисяч бронежилетів і шоломів, понад 2 тисячі одиниць оптичних пристроїв і лазерних далекомірів, вибухівку C-4, міни M18A1 "Клеймор".

Дивитись відео 09:09

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

  • Дорожнеча у Німеччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Дорожнеча у Німеччині

    У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.

  • Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.

  • Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.

  • Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.

  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

    У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.

  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.

  • Скільки коштує тепер ця риба?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Скільки коштує тепер ця риба?

    Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.

  • Війна як шанс для економіки?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Війна як шанс для економіки?

    Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.

    Автор: Клаудія Ден


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