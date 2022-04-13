США передадуть Україні БТРи, вертольоти і безпілотники

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 13 квітня.

На цій сторінці DW стежила за подіями першої половини четверга, 14 квітня (час київський).

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Влада США має широкий спектр додаткових санкцій, які вона може запровадити проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомила у середу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, серед можливих обмежувальних заходів – накладення вторинних санкцій, а також внесення до чорного списку додаткових фінансових установ.

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Протягом середи внаслідок обстрілів російськими окупантами житлових районів Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще десять осіб отримали поранення, повідомив ввечері у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", - зауважив він. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Як бачимо, росіяни постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!", -попередив Синєгубов.

Президент Естонії: Мета Росії - знищити Україну

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Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби. "Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї. "На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі". "Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

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США в рамках пакета військової допомоги Україні на мільйонів доларів направлять Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, повідомили в Пентагоні. На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. "Частина цієї допомоги - нові партії комплексів озброєнь, що вже постачаються, а інша частина - нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачалися", - заявив він, цитує "Інтерфакс". Також Україна має отримати вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin і тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 РЛС контрбатарейної боротьби, дві РЛС повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності, безпілотні судна для захисту узбережжя. Крім того, до списку внесено медичне обладнання, обладнання для захисту від ядерних, хімічних і біологічних загроз, 30 тисяч бронежилетів і шоломів, понад 2 тисячі одиниць оптичних пристроїв і лазерних далекомірів, вибухівку C-4, міни M18A1 "Клеймор".

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