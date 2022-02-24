США оголосили нові санкції проти Росії за напад на Україну

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 о 21 години читайте тут.

Нижче DW стежить за подіями 24 лютого, з 21.00 (час київський)

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Прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель, прибувши на екстрений саміт ЄС у Брюсселі, наголосив, що під час обговорення пакета санкцій проти Росії не може бути "жодних табу". "Я усвідомлюю, що ці всі (обмежувальні. - Ред.) заходи будуть дорогими. Також і для нас. Але мир має ціну. І коли йдеться про цінності та мир на нашому континенті, то ми повинні розуміти, що це буде коштувати", - зазначив Беттель.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) переконаний, що Володимир Путін не зможе перемогти у війні, яку він розпочав проти України. "Поряд з оголошеннями санкцій ми весь час докладали зусиль, щоб дипломатичними засобами відвернути Путіна він цього хибного шляху. Це не вдалося. Він вирішив піти на Україну війною. Але він не виграє цю війну, бо громадяни Європи хочуть миру, правової держави та демократії. Громадяни України продемонстрували це чітко та ясно", - наголосив Шольц, прибувши на екстрений саміт ЄС у Брюсселі.

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Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції щодо Росії. Сполучені Штати та їхні союзники заблокують активи чотирьох великих російських банків, запровадять експортний контроль і обмежувальні заходи щодо олігархів, передає інформагенція AP. Наразі Байден утримався від найсуворіших санкцій на кшталт відключення РФ від платіжної системи SWIFT або обмежень у енергетичному секторі.