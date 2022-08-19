США готують ще 800 мільйонів доларів на військову допомогу Україні - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 19 серпня (час київський).

++09.16++

США не проти ударів України по анексованому Росією Криму. Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника. "Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначається для самооборони. Будь-яка ціль, яку українці вирішать переслідувати на українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав він і додав, що "Крим - це Україна".

При цьому США виступають категорично проти використання наданої ними зброї для ударів по території Росії. Американський президент Джо Байден побоюється, що це спровокує третю світову війну, зауважує видання.

Читайте також: аборони від партнерів на удари України по Криму немає - міністр оборони

++08.49++

Фонд Притули купив для ЗСУ доступ до фінських супутників

Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули підписав угоду з фінською компанією ICEYE, яка надасть доступ до своїх орбітальних супутників Збройним силам України (ЗСУ).

На придбання пішли гроші, зібрані під час кампанії "Народний Байрактар". Оскільки турецька компанія, яка виробляє дрони, подарувала їх Україні, то зібрані кошти вирішили витратити на купівлю права використання протягом року фінського радіолокаційного супутника.

"Українці, ви - космос! Ми купили супутник! Я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник", - сказав Притула. Супутники ICEYE здатні давати зображення поверхні Землі незалежно від наявності освітлення та хмарності.

Читайте докладніше: За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

++08.27++

Під ранок російська армія обстріляла Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. "В одному випадку є влучання в житлове приміщення, попередньо, одна людина постраждала. Також є прильот по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

У свою чергу регіональне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок ракетних обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними ДСНС, одна особа загинула в Київському районі.

++08.08++

РФ вдруге вдарила по Чорноморському університету в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті близько четвертої ранку. Згодом він розповів, що війська РФ знову вдарили по Чорноморському національному університету імені Петра Могили. "Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", - написав він у Telegram.

++07.53++

Збройні сили України відбили низку атак російських військ, на двох напрямках зараз продовжуються бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступ у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. "Підрозділи противника успіху не мали та відійшли", - йдеться у повідомленні. Водночас тривають бої на напрямку Покровське - Бахмутське.

На Слов'янському напрямку російські солдати намагалися вести штурмові дії на напрямках Барабашівка - Карнаухівка, Сулигівка - Дібрівне, Сулигівка - Нова Дмитрівка.

Також зараз росіяни ведуть штурмові дії біля населених пунктів Лозове - Первомайське на Авдіївському напрямку.

РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

++07.27++

США невдовзі оголосять про 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже сьогодні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що офіційне оголошення можуть перенести на наступний тиждень, змінивши вартість нового пакета допомоги. Білий дім відмовився від коментарів.