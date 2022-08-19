США не проти ударів України по Криму - Politico

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 19 серпня (час київський).

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Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що Росія може планувати теракт під час "судилища" над українськими військовополоненими в Маріуполі 24 серпня.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням. Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, за одним із можливих сценаріїв, по приміщенню можуть завдати точкового ракетного удару та звинуватити в ньому Україну.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усі країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам Росії та Білорусі. За його словами, через обмежене авіасполучення росіяни використовують візи інших держав ЄС для сухопутного в'їзду через Латвію, Литву та Естонію. "Таким чином, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до країн Балтії", - написав він у колонці для видання Politico.

Міністр додав, що навіть в разі ухвалення заборони на видачу нових дозволів багато росіян уже мають велику кількість багаторазових віз строком від трьох років. "Ми повинні знайти спільне та ефективне рішення, щоби зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона має включати відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз, принаймні, до закінчення війни", - підсумував міністр.

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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг візьме участь в саміті Кримської платформи в форматі онлайн 23 серпня. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

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За майже пів року повномасштабної війни в Україні Росія не досягла успіху в кіберпросторі, переконаний глава британської служби радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг. "Поки що президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це є приводом для радості, ми не повинні недооцінювати, як російська дезінформація діє в інших частинах світу", - написав він у колонці для журналу The Economist.

На думку Флемінга, "як і у випадку з сухопутним вторгненням, початкові плани Росії в інтернеті, схоже, провалилися". Глава британської спецслужби уточнив, що РФ використовувала шкідливе програмне забезпечення WhisperGate, щоби знищити та пошкодити урядові системи України, діючи так само, як в Сирії та на Балканах. Проте, за його словами, GCHQ вдалося припинити ці спроби та вчасно попередити про небезпеку.

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Росія активізувала удари по Харкову, щоб не допустити перекидання українських сил для контрудару на інших напрямках, ідеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил", - повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що Харків зазначає постійних обстрілів з початку повномасштабного вторгнення РФ. Місто залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії, а системи залпового вогню та загалом неточна зброя спричинили значні руйнування, додає розвідка. "У результаті російських ударів по житлових кварталах Харкова 17 серпня 2022 року загинуло щонайменше 12 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки України (СБУ) заявляє про викриття колишнього працівника Апарату Верховної Ради України, який нібито за вказівкою з РФ мав встановити "жучки" в кулуарах українського парламенту. "До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їхній персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов", - йдеться у повідомленні та додається, що чоловік не виконав завдання, бо на момент початку повномасштабної війни звільнився з Ради.

Згодом, за даними СБУ, він намагався влаштуватися на стратегічно важливий об'єкт у Житомирській області. "Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб", - сказано в повідомленні.

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Великобританія спрямує 36 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу Україні, Сирії та країнам східної Африки. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ з нагоди міжнародного дня гуманітарної допомоги. З цієї суми 15 мільйонів підуть на підтримку близько 200 тисяч українських біженців.

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За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, 18 серпня РФ укотре атакувала об'єкти портової інфраструктури Миколаєва. Постраждалих унаслідок цих вчорашніх обстрілів не було.

Сьогодні ж унаслідок вранішнього удару росіян ракетами С-300 по Миколаєву попередньо є одна поранена людина. "Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили, пошкоджено навколишні будинки. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство", - написав Кім у Telegram.

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США не проти ударів України по Криму - ЗМІ

США не проти ударів України по анексованому Росією Криму. Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника. "Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначається для самооборони. Будь-яка ціль, яку українці вирішать переслідувати на українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав він і додав, що "Крим - це Україна".

При цьому США виступають категорично проти використання наданої ними зброї для ударів по території Росії. Американський президент Джо Байден побоюється, що це спровокує третю світову війну, зауважує видання.

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++08.49++

Фонд Притули купив для ЗСУ доступ до фінських супутників

Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули підписав угоду з фінською компанією ICEYE, яка надасть доступ до своїх орбітальних супутників Збройним силам України (ЗСУ).

На придбання пішли гроші, зібрані під час кампанії "Народний Байрактар". Оскільки турецька компанія, яка виробляє дрони, подарувала їх Україні, то зібрані кошти вирішили витратити на купівлю права використання протягом року фінського радіолокаційного супутника.

"Українці, ви - космос! Ми купили супутник! Я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник", - сказав Притула. Супутники ICEYE здатні давати зображення поверхні Землі незалежно від наявності освітлення та хмарності.

Читайте докладніше: За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

++08.27++

Під ранок російська армія обстріляла Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. "В одному випадку є влучання в житлове приміщення, попередньо, одна людина постраждала. Також є прильот по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

У свою чергу регіональне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок ракетних обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними ДСНС, одна особа загинула в Київському районі.

++08.08++

РФ вдруге вдарила по Чорноморському університету в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті близько четвертої ранку. Згодом він розповів, що війська РФ знову вдарили по Чорноморському національному університету імені Петра Могили. "Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", - написав він у Telegram.

++07.53++

Збройні сили України відбили низку атак російських військ, на двох напрямках зараз продовжуються бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступ у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. "Підрозділи противника успіху не мали та відійшли", - йдеться у повідомленні. Водночас тривають бої на напрямку Покровське - Бахмутське.

На Слов'янському напрямку російські солдати намагалися вести штурмові дії на напрямках Барабашівка - Карнаухівка, Сулигівка - Дібрівне, Сулигівка - Нова Дмитрівка.

Також зараз росіяни ведуть штурмові дії біля населених пунктів Лозове - Первомайське на Авдіївському напрямку.

РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

++07.27++

США невдовзі оголосять про 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні та може оголосити про це вже сьогодні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що офіційне оголошення можуть перенести на наступний тиждень, змінивши вартість нового пакета допомоги. Білий дім відмовився від коментарів.

Читайте детальніше: США оголосять про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ