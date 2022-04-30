США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 29 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 30 квітня (час київський).

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Росія переміщує окремі підрозділи з території Бєлгородської області зі складу Східного військового округу для посилення угруповання в районі міста Ізюм Харківської області. Про це повідомляє міністерство оборони України. "Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

РФ продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках. "Успіху не має, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні. На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів українських військових. На Миколаївському напрямку Росія активізувала повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, ймовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

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Росія знову уникла дефолту, заплативши по своїх боргах у доларах "в останню хвилину" 29 квітня, використовуючи "свої дорогоцінні валютні резерви", пише Associated Press із посиланням на представників міністерства фінансів США.

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Світовий банк надасть Україні додатково 495 мільйона євро грантових коштів, повідомляє українське міністерство фінансів. Кошти спрямують до загального фонду державного бюджету для забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

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З України до Німеччини евакуювали 78 людей, які пережили Голокост, повідомляє The New York Times. За даними видання, до початку війни в Україні проживали близько 10 тисяч таких людей. Зараз дві міжнародні єврейські організації проводять складну операцію з їхньої з їхнього порятунку від російських військ і прихистку в Німеччині. Щоб усе організувати, свої дії координують близько 50 осіб у п'яти країнах на трьох континентах, зазначається у матеріалі.

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Організація Об'єднаних Націй підтвердила дані про щонайменше 6134 жертви серед цивільних в Україні: не менше 2899 мирних жителів загинули, ще мінімум 3235 були поранені внаслідок дій російської армії. Дані потребують доступу до інформацію та часу на верифікацію, тож насправді можуть бути в рази вищими.

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Речник міністерства оборони США Джон Кірбі розчулився, говорячи про дії президента РФ Володимира Путіна в Україні. Журналісти запитали на брифінгу, наскільки раціонально, на думку Пентагону, діє Путін. "Я не психолог і не буду аналізувати Путіна. Але важко дивитись на те, що він і його сили роблять в Україні та думати, що будь-яка етична і моральна людина може виправдати це. Важко дивитися - Кірбі зробив 10-секундну паузу, щоби вгамувати емоції, і, вибачившись за це, продовжив - на деякі зображення і думати, що розсудливий, серйозний і зрілий лідер зробив би таке".

Журналісти звернули увагу, що, відповідаючи на питання, прессекретар використав багато емоційних слів, таких як: аморально, дико, безглуздо, мерзенно, сміхотворно, брутально, жорстоко. "Я не збирався вдаватися в емоції, перепрошую за це. Але я у військовій справі давно і на це просто важко дивитися, співставляти цю ахінею про нацизм в Україні, захист росіян в Україні, захист російських інтересів, коли Україна насправді не загрожувала нічим, із тим, що Путін насправді робить в Україні з невинними людьми: застрелені зі спини в голову зі зв'язаними руками, вбиті вагітні жінки, розбомблені лікарні", - сказав Кірбі.

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++04.20++

США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, попри загострення публічної риторики Москви. "Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо. Ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і що є загроза для території НАТО", - цитує агенція Reuters високопосадовця американського міністерства оборони, який побажав лишитись анонімним.

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Найбільша світова біржа криптовалюти Binance заблокувала гаманці дітей російських високопосадовців: падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліни Ковальової та дочки прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлизавети. Глава міжнародного відділу Чагрі Пойраз заявив, що Binance продовжить проводити перевірки, щоби виявити всі акаунти родичів росіян, які потрапили під санкції за війну в Україні, повідомляє агенція Bloomberg.

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Протягом доби 29 квітня в результаті артилерійських та мінометних ударів РФ по житлових районах Харкова загинула людина, а в місті та області троє цивільних були поранені, ще двоє постраждали. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

В Донецькій області загинули двоє мирних мешканців від дій російської армії 29 квітня, четверо цивільних дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

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Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил 29 квітня відбили 14 атак російської армії. "Зокрема українські захисники знищили 11 танків, сім артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів", - повідомляє штаб ООС.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона 29 квітня знищила в Україні один російський штурмовик Су-25 і дев'ять безпілотників "Орлан-10".

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Норвегія закриває порти та кордони для російських вантажів. Як заявили в міністерстві закордонних справ країни, прикордонна станція Стурскуг на норвезькій стороні кордону з РФ буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у санкційному списку Європейського Союзу, а з 7 травня буде заборонений вхід до норвезьких портів російських кораблів, окрім рибальських.

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Дипломатичні представництва 27 іноземних держав відновили роботу в Києві, повідомив у відеозверненні за підсумком 65-го дня війни президент України Володимир Зеленський. Зокрема, 29 квітня в українській столиці відновили роботу посольства Нідерландів і Азербайджану.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що американське посольство зможе повернутися до Києва через декілька тижнів.

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Німецька компанія-виробник желейних ведмедиків Haribo вирішила зупинити постачання продукції до Росії через війну в Україні.

Ведмедики Haribo

У повідомленні компанії йдеться, що бойові дії спричинили "значне зростання цін на сировину, вартість виробництва, серйозні зміни ланцюгів постачання та збільшення тарифів на перевезення вантажів".

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++02.04++

Європейський Союз може наступного тижня схвалити поступове ембарго на російську нафту та санкції проти найбільшого російського банку "Сбербанк", повідомляє The New York Times із посиланням на проінформовані джерела.

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Польща: Не платитимемо рублями за кров українців

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального. Про це він розповів на пресконференції для представників польських ЗМІ ввечері 29 квітня. "Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим "Нафтогазом" та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", - сказав глава української держави.

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Польща та Чехія проситимуть у Європейської комісії кошти для допомоги біженцям з України, повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою.

Він також заявив у Twitter, що вони "не платитимуть рублями за кров українців" і розвиватимуть енергетичну співпрацю для зміцнення газової незалежності від Росії. У свою чергу Фіала, як передає агенція Reuters, повідомив про домовленість відновити переговори щодо будівництва газопроводу Stork II. За його словами, Чехія також зацікавлена в закупівлі потужностей нових СПГ-терміналів, побудованих у Польщі.

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Зеленський: Ризики припинення переговорів із РФ - дуже високі

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що стратегічні домовленості можливі лише на прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас він зауважує, що ризики припинення будь-яких переговорів із РФ - дуже високі через звірства російської армії в Україні. Про це він сказав на пресконференції для польських ЗМІ ввечері 29 квітня.

Зеленський звернув увагу на те, що бажання вести переговори з росіянами немає, перш за все, в українського народу. "Після Бучі і Маріуполя люди просто хочуть їх вбити за те, що вони вбили нас. І коли у тебе таке відношення, дуже складно про щось говорити", - пояснив він. Зеленський наголосив, що "серцем і душею зі своїм суспільством", але при цьому зазначив, що розуміє, "що якщо буде один шанс, то треба говорити".

Він також зауважив, що в багатьох людей в Україні є бажання помсти, але наголосив на важливості міжнародного трибуналу за воєнні злочини РФ в Україні: "Найголовніше - щоби була справедливість і були вироки. Повинна бути історична справедливість. Іноді це набагато важливіше, ніж одна помста. Ми будемо наполягати на всіх цих процесах".

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 65-й дня війни заявив, що РФ робить все, щоби знищити життя на Донбасі. "Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем", - сказав він.

Спроби ж РФ перевести тимчасово окуповані райони Херсонщини в "рублеву зону", за його словами, одразу викличуть нові санкцій. "Росія від цього й постраждає", - наголосив Зеленський.

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Білий дім: Путіну не місце на саміті Великої двадцятки

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Білий дім передав Індонезії, яка прийматиме саміт Великої двадцятки, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча лідер країни-господарки оголосив 29 квітня, що президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення взяти участь. Про це повідомляє американське видання СNN.

Прессекретарка адміністрації американського президента Джен Псакі зазначила, що до саміту лишилося ще шість місяців, і не повідомила, чи візьме в ньому участь президент США Джо Байден, але наголосила, що його позиція щодо присутності РФ там - дуже чітка. "Президент публічно висловив своє несприйняття того, щоби Путін брав участь в G20. Ми висловили свою думку, публічно і приватно, що не вважаємо, що РФ повинна бути частиною", - сказала Псакі.

Нагадаємо, що Індонезія також запросила Україну до участі в саміті великої двадцятки. До G20 входять: Європейський Союз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина та Південна Африка.

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