США можуть посилити санкції щодо РФ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 20 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня (час київський)

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Дивитись відео 01:42 Що таке SWIFT і які наслідки мало б виключення з системи Росії (25.02.2022)

Три великих білоруських банки, які потрапили під санкції Євросоюзу, відключили від системи SWIFT, пише navina.by: "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт". За інформацією BPN, з 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Белагропромбанк".

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США можуть ще більше розширити санкції проти Росії, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх в інтерв'ю CBS News. "Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, вжити санкцій, які ми вже застосували, застосувати їх до більшої кількості цілей. (...) Більше банків, більше секторів, яких ми не торкнулися", - сказав Сінгх. Щодо можливості скасування санкцій проти Росії, Сінгх наголосив, що "ми ще й близько не підійшли до цієї точки".

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Українське міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя. "Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів - відкрийте просто коридор", - цитує шлаву мінітсерства Ірину Верещук "Українська правда". Верещук розповіла, що заява росіян міститься на 8 сторінках, які спрямували також в ООН і МКЧХ, однак звідти на Україну не тиснуть. "МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - наголосила міністерка.

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Влада Польщі має намір законодавчо вирішити питання про конфіскацію російського майна в країні, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Wprost. "Таких багатств у нас небагато. З одного боку, у нас є конституційні обмеження на такі дії, пов'язані з правом власності, а з іншого -- дедалі більше поляків не розуміють, чому, коли італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо такі дії чинити у нашій країні", - сказав Моравецький. "Ми хочемо провести це через сейм і вважали, що опозиція має бути включена до цього процесу", - зазначив він. За його словами, у Польщі є російська нерухомість та фінансові активи - акції компаній.

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Словенія поверне своїх дипломатів до Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Янез Янша у Twitter. Він закликав інші країни Європи наслідувати приклад Словенії. За словами Янші, Україна потребує безпосередньої дипломатичної підтримки.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель однієї людини внаслідок ракетного удару по торговому центру у Подільському районі Києва. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. "Рятувальники ліквідують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. Наразі - один загиблий", - написав мер. За даними міської влади, від початку російського вторгнення у Києві загинули 228, поранені 922 особи.

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Переговори української та російської делегацій продовжаться 21 березня, повідомив радник голови Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк. "Завтра вранці наступний раунд. До цього точилася вкрай інтенсивна робота в робочих підгрупах", - сказав він. Переговори відбудуться в онлайн-форматі.

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У Маріуполі на заклик Росії відповіли лаконічно. Відповідний допис пошиорив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте більше: У Маріуполі на заклик РФ здатися відповіли лаконічно

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Влада РФ заявила, що українська сторона має скласти зброю в Маріуполі. Місто взято в кільце російськими військами і зазнає масованого і невибіркового обстрілу російської артилерії та авіації. На відповідь від України письмової відповіді на вимоги РФ чекають до 5 ранку понеділка. І ніби, як українські військові "залишгать місто", до нього увійдуть нібито "гуманітарні колони" на чолі з формуваннями так званої "ДНР" та підрозділами збройних сил Росії - для організації "гуманітарних коридорів".

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Український президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про конкретну підтримку України на самітах наступного тижня - Великої сімки та НАТО. "Борис Джонсон - справжній друг України. Не вагається і не шукає відмовок", - наголосив Зеленський у відеозверненні. Український президент також нагадав про свій відеовиступ перед ізраїльським Кнесетом, чим спростував тезу, поширювану в РФ, ніби в Україні засіли "самі нацисти".

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Завдання російської армії щодо розгрому угруповань збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Про це повідомляє українське міноборони у Facebook. "Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - констатується у дописі.

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Поліція у ФРН попереджає про поширення фейкового відео, що нібито у Північному Рейні-Вестфалії українці забили до смерті 16-річного юнака. Як пише поліція Бонна у Twitter, фейкове віде викладене умисно з наміром розпалювання ворожнечі - поліція почала розслідування. "Просимо вас не поширювати це відео", - закликала поліція. У цьому ролику про ніби випадок тяжкого насильства зі слів іншої особи розповідає якась жінка. Водночас місцева поліція не отримувала інформацію про такий чи подібні злочини.