США хочуть полегшити Україні обслуговування зовнішнього боргу

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 11 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 12 травня.

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Палата представників США ухвалила низку законопроектів, пов'язаних із ситуацією в Україні, повідомляє видання The Hill. Один з них спрямований на полегшення боргового тягаря України і наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включаючи МВФ та Світовий Банк, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах.

Другий законопроєкт спрямований на те, щоб виконавча влада США була зобов'язана добиватися "максимально можливого ступеня" виключення російських посадових осіб з участі у зустрічах, засіданнях та інших заходів G20, Базельського комітету з банківського нагляду, Ради фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових. наглядів та Міжнародної організації комісій з цінних паперів.

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США готові взяти участь у відновленні інфраструктури України після завершення війни, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.

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Після припинення поставок газу з Росії Болгарія домовилася про закупівлю зрідженого газу у США. Перші ставки американського палива мають початися уже у червні за ціною, які будуть дещо нижчими, ніж у російського державного концерну "Газпром", заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

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Найбільша європейська компанія експресдоставки, французький логістичний оператор GeoPost передає бізнес компанії DPD в Росії місцевому партнеру, повідомляє пресслужба російського відділення DPD.

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У Києві, у Солом'янському районі, палає будівля кіонотеатру "Тампере". Чому сталась пожежа, наразі невідомо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок військової агресії Росії у Києві пошкоджені загалом 390 будівель. На їх відновлення потрібно орієнтовно 70 мільйонів євро.

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У Софії сталися сутички між поліцією та проросійськими демонстрантами. Поліція увечері середи запобігла у столиці Болгарії тому, що члени проросійської націоналістичної партії Wasraschdane мали намір зірвати український прапор над мерією. Цей прапор знаходиться там від початку війни як знак солідарності з Україною.

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Російський уряд запровадив санкції проти понад 30 західних компаній, зокрема проти колишньої "дочки" Газпрому - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана до Німеччини під управління Федерального агентства з мереж. Термін дії рішення - до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до агентства - керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню федеральним агентством.

У постанові уряду названі ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S.A. - власниця польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Постанова ухвалена у рамках виконання указу президента РФ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав і міжнародних організацій".

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За даними проєкту "Росія заплатить", здійснюваного інститутом KSE Institute за підтримки міністерства економіки та Офісу президента України, загальна сума прямої шкоди України внаслідок російського вторгнення перевищила 94,3 мільярда доларів. За останній тиждень цей показник зріс майже на 2,4 мільярда доларів. Серед іншого, збитки внаслідок руйнування нафтобаз оцінюються у 227 мільйонів доларів. Понад половину загальної шкоди становлять руйнування житлових будинків.

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"Україна дуже предметно і постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч Великої сімки 8-го травня, в якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні середи.

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