 США і РФ провели обмін засудженими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2022

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Новини

США і РФ провели обмін засудженими

В обмін на засудженого у США льотчика Костянтина Ярошенка Росія передала американській стороні громадянина США Тревора Ріда.

Тревор Рід на суді в Москві, 2020 рік

Тревор Рід на суді в Москві

Росія обміняла свого громадянина, льотчика Костянтина Ярошенка, якого було ув'язнено у США, на засудженого в РФ громадянина Сполучених Штатів Америки Тревора Ріда. Про це МЗС Росії повідомило в середу, 27 квітня.

За даними адвоката Ярошенка Олексія Тарасова, процедура обміну відбулася у третій країні. Дружина росіянина заявила російським ЗМІ, що обмін відбувся в Туреччині.

Росіянина Костянтина Ярошенка у 2010 році було заарештовано в Ліберії американськими спецслужбами. У 2011 році його засудили до США до 20 років в'язниці за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Чоловік відкидав звинувачення.

Тревор Рід у 2020 році отримав дев'ять років позбавлення волі за нібито напад на поліцейських у Москві. Уряд США та Тревор Рід заперечують звинувачення та сумніваються в справедливості судового процесу. Американець та його родина наполягають, що справа має політичне підґрунтя. Сам засуджений двічі оголошував голодування під час ув'язнення.

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Російська влада, зокрема і особисто Володимир Путін, неодноразово натякала на можливість обміняти Ріда та іншого американця Пола Вілана, який перебуває в ув'язненні в Росії, на засуджених у США росіян. Це питання, зокрема, обговорювалося на зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна у Женеві у червні 2021 року.

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