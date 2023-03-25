Вашингтон звинуватив росіянина у шпигунстві

Офіцер російської військової розвідки Сергій Черкасов за бразильським паспортом здобув освіту в університеті у США, а потім намагався влаштуватися практикантом у МКС у Гаазі, заявили у Вашингтоні.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло громадянину РФ Сергію Черкасову обвинувачення в роботі на російську розвідку, а також у візовому, банківському та електронному шахрайстві. У відомстві зазначили в п'ятницю, 24 березня, що росіянин наразі перебуває в ув'язненні в Бразилії.

Мін'юст - про кар'єру Черкасова у США

За версією американського мін'юсту, Черкасов почав працювати як російський агент у Бразилії у 2012 році. У 2018 році він під ім'ям бразильця Віктора Мюллера Феррейри переїхав до США, де вступив до одного з університетів в окрузі Колумбія. Шахрайством слідчі вважають отримання росіянином візи США і відкриття банківських рахунків під бразильським ім'ям.

Як стверджується, у США він обзавівся зв'язками з людьми, які становлять інтерес, і передавав російській розвідці інформацію про американських громадян. Закінчивши навчання, навесні 2020 року Черкасов виїхав зі США, але продовжив підтримувати наявні зв'язки для отримання інформації про зовнішню політику держави, зазначили в мін'юсті.

Спроба потрапити до МКС

У червні 2022 року влада Нідерландів розповіла про спробу російської військової розвідки впровадити свого шпигуна в Міжнародний кримінальний суд (МКС), назвавши його ім'я: Сергій Черкасов. Як повідомлялося, 36-річний Черкасов отримав місце практиканта в МКС, але його викрила нідерландська спецслужба AIVD. Після прибуття в Амстердам його затримали. Чоловіка вислали до Бразилії, де його заарештували за звинуваченням у шахрайстві.

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Загроза, що походила від офіцера Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ, "була потенційно дуже високою", чоловік "користувався добре розробленим прикриттям, приховуючи будь-які зв'язки з Росією" і особливо з військовою розвідкою, зазначили влітку 2022-го в нідерландській спецслужбі. На думку AIVD, викритий російський шпигун міг завдати великої шкоди МКС, який наразі розслідує ймовірні військові злочини, вчинені Росією в Україні після вторгнення 24 лютого.

17 березня палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через підозру у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до РФ.

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