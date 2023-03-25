  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Мін'юст США
Мін'юст СШАФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Вашингтон звинуватив росіянина у шпигунстві

Дмитро Андрєєв | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Офіцер російської військової розвідки Сергій Черкасов за бразильським паспортом здобув освіту в університеті у США, а потім намагався влаштуватися практикантом у МКС у Гаазі, заявили у Вашингтоні.

https://p.dw.com/p/4PEXZ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло громадянину РФ Сергію Черкасову обвинувачення в роботі на російську розвідку, а також у візовому, банківському та електронному шахрайстві. У відомстві зазначили в п'ятницю, 24 березня, що росіянин наразі перебуває в ув'язненні в Бразилії.

Мін'юст - про кар'єру Черкасова у США

За версією американського мін'юсту, Черкасов почав працювати як російський агент у Бразилії у 2012 році. У 2018 році він під ім'ям бразильця Віктора Мюллера Феррейри переїхав до США, де вступив до одного з університетів в окрузі Колумбія. Шахрайством слідчі вважають отримання росіянином візи США і відкриття банківських рахунків під бразильським ім'ям.

Як стверджується, у США він обзавівся зв'язками з людьми, які становлять інтерес, і передавав російській розвідці інформацію про американських громадян. Закінчивши навчання, навесні 2020 року Черкасов виїхав зі США, але продовжив підтримувати наявні зв'язки для отримання інформації про зовнішню політику держави, зазначили в мін'юсті.

Спроба потрапити до МКС

У червні 2022 року влада Нідерландів розповіла про спробу російської військової розвідки впровадити свого шпигуна в Міжнародний кримінальний суд (МКС), назвавши його ім'я: Сергій Черкасов. Як повідомлялося, 36-річний Черкасов отримав місце практиканта в МКС, але його викрила нідерландська спецслужба AIVD. Після прибуття в Амстердам його затримали. Чоловіка вислали до Бразилії, де його заарештували за звинуваченням у шахрайстві.

Читайте також: Розслідування воєнних злочинів: в Україні запрацює офіс МКС

Загроза, що походила від офіцера Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ, "була потенційно дуже високою", чоловік "користувався добре розробленим прикриттям, приховуючи будь-які зв'язки з Росією" і особливо з військовою розвідкою, зазначили влітку 2022-го в нідерландській спецслужбі. На думку AIVD, викритий російський шпигун міг завдати великої шкоди МКС, який наразі розслідує ймовірні військові злочини, вчинені Росією в Україні після вторгнення 24 лютого.

17 березня палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через підозру у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до РФ.

Читайте також: Коментар: Ордер МКС на арешт Путіна - німб недоторканості зірвано

Що розповідають діти, які повернулися з депортації в РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Зеленський

Зеленський не отримував від Китаю пропозиції поговорити з Сі

Політика4 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Charkiw Region

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти22 год. тому
Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика18 год. тому
external

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Конфлікти20 год. тому02:26 хв.
Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Політика20 год. тому
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти22 год. тому
Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Економіка22 год. тому
На головну сторінку