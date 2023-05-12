США звинуватили ПАР в озброєнні Росії, там заперечують

Посол США в Південно-Африканській Республіці впевнений, що в грудні там завантажили корабель зброєю для РФ. У Кейптауні кажуть, що не схвалювали продаж озброєнь РФ.

Посол Сполучених Штатів Америки (США) в Південно-Африканській Республіці (ПАР) Рубен Бріджеті звинуватив у четвер, 11 травня, владу цієї країни в тому, що вона постачала зброю та боєприпаси Росії.

За його даними, їх поставили в РФ на російському підсанкційному вантажному судні Lady R, яке на початку грудня перебувало у військово-морському порту в Саймонс-Тауні поблизу Кейптауна. Як пише інформаційне агентство dpa, посол абсолютно переконаний в цьому факті і навіть поклявся власним життям у його істинності.

США офіційно висловили занепокоєння. "Сполучені Штати серйозно стурбовані щодо заходу російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями, у військовий порт ПАР у грудні минулого року. Ми безпосередньо висловили свою стурбованість кільком представникам влади ПАР", - заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

ПАР викликає посла США через звинувачення в озброєнні РФ

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оперативно відреагував на заяву посла заявивши, що на підтримку цих слів "не було надано жодних доказів". Водночас він пообіцяв, що влада країни серйозно ставиться до звинувачень і розслідує їх.

У п'ятницю, 12 травня, міністерство закордонних справ (МЗС) ПАР викликало Бріджеті для висловлення йому протесту, а міністр Наледі Пандор збирається поговорити з цього приводу також з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

У МЗС країни заявили, що національний комітет з контролю над озброєнням не має "жодних записів про схвалений продаж державою зброї Росії, пов'язаний з періодом та інцидентом, про який йшлося" в заяві посла, передає CNN .

"Нейтральність" ПАР щодо війни Росії проти України

Влада ПАР неодноразово заявляла про свою "нейтральну позицію" щодо війни Росії проти України та закликала до мирних переговорів. Захід критикує країну за її регулярне утримання від голосувань на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), що засуджує дії РФ.

У лютому ПАР провела військово-морські навчання біля свого узбережжя за участю російських і китайських військових.

Пізніше цього року ПАР прийматиме саміт БРІКС - об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. На саміт запрошений президент РФ Володимир Путін. Водночас Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. ПАР є учасником Римського статуту МКС і муситиме затримати Путіна, якщо він приїде на територію країни.

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